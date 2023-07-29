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СК организовал проверку после гибели девушки и мужчины в Сочи - РИА Новости, 29.07.2023
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19:32 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/shtorm-1887103568.html
СК организовал проверку после гибели девушки и мужчины в Сочи
СК организовал проверку после гибели девушки и мужчины в Сочи - РИА Новости, 29.07.2023
СК организовал проверку после гибели девушки и мужчины в Сочи
Следователи организовали проверку после гибели на пляже 20-летней девушки в Хостинском районе Сочи, а также по факту смерти мужчины в Адлерском районе, сообщили РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T19:32
2023-07-29T19:32
происшествия
сочи
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 29 июл - РИА Новости. Следователи организовали проверку после гибели на пляже 20-летней девушки в Хостинском районе Сочи, а также по факту смерти мужчины в Адлерском районе, сообщили РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю. Ранее в соцсетях была опубликована информация о девушке, которая, по словам очевидцев, якобы пошла купаться на пляж во время шторма, захлебнулась и погибла. Ещё одна публикация о смерти мужчины во время прошедшего шторма в Сочи появилась в соцсетях позже. По словам очевидцев, мужчина лежал мёртвый посреди тетраподов (бетонных блоков - ред.) близ микрорайона Кудепста. Как пояснили агентству в региональном Следственном комитете, тела обоих действительно были обнаружены на пляжах в разных районах Сочи. "По факту гибели 20-летней девушки следственным отделом по Хостинскому району города Сочи краевого управления СКР проводится процессуальная проверка, назначена судебная медицинская экспертиза. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по окончании проверки будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства. Проверка также была организована следователями обстоятельств смерти мужчины. "По факту гибели мужчины следственным отделом по Адлерскому району города Сочи краевого управления СКР проводится процессуальная проверка, назначена судебная медицинская экспертиза. В ходе проверки будет установлена личность погибшего и все обстоятельства произошедшего, по окончании проверки будет принято процессуальное решение", - рассказали в пресс-службе кубанского СК. Штормовое предупреждение действует в Сочи до окончания суток 29 июля. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, ветер с порывами до 25 метров в секунду, смерчи над морем, выход рек из берегов и оползни. В четверг в мэрии Сочи также сообщали, что в море из-за непогоды возможен шторм до шести баллов, арендаторам рекомендовали закрыть пляжи для купания.
https://ria.ru/20230729/smerch-1887084238.html
https://ria.ru/20230728/nepogoda-1887005288.html
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происшествия, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
СК организовал проверку после гибели девушки и мужчины в Сочи

СК организовал проверку после гибели девушки и мужчины во время шторма в Сочи

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ. Архивное фото
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СОЧИ, 29 июл - РИА Новости. Следователи организовали проверку после гибели на пляже 20-летней девушки в Хостинском районе Сочи, а также по факту смерти мужчины в Адлерском районе, сообщили РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
Ранее в соцсетях была опубликована информация о девушке, которая, по словам очевидцев, якобы пошла купаться на пляж во время шторма, захлебнулась и погибла. Ещё одна публикация о смерти мужчины во время прошедшего шторма в Сочи появилась в соцсетях позже. По словам очевидцев, мужчина лежал мёртвый посреди тетраподов (бетонных блоков - ред.) близ микрорайона Кудепста. Как пояснили агентству в региональном Следственном комитете, тела обоих действительно были обнаружены на пляжах в разных районах Сочи.
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"По факту гибели 20-летней девушки следственным отделом по Хостинскому району города Сочи краевого управления СКР проводится процессуальная проверка, назначена судебная медицинская экспертиза. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по окончании проверки будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.
Проверка также была организована следователями обстоятельств смерти мужчины. "По факту гибели мужчины следственным отделом по Адлерскому району города Сочи краевого управления СКР проводится процессуальная проверка, назначена судебная медицинская экспертиза. В ходе проверки будет установлена личность погибшего и все обстоятельства произошедшего, по окончании проверки будет принято процессуальное решение", - рассказали в пресс-службе кубанского СК.
Штормовое предупреждение действует в Сочи до окончания суток 29 июля. Синоптики прогнозируют в этот период ливни, ветер с порывами до 25 метров в секунду, смерчи над морем, выход рек из берегов и оползни. В четверг в мэрии Сочи также сообщали, что в море из-за непогоды возможен шторм до шести баллов, арендаторам рекомендовали закрыть пляжи для купания.
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