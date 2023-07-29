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Приштина старается вызвать конфликт Сербии и НАТО, заявил Вучич - РИА Новости, 29.07.2023
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12:27 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/serbiya-1887049723.html
Приштина старается вызвать конфликт Сербии и НАТО, заявил Вучич
Приштина старается вызвать конфликт Сербии и НАТО, заявил Вучич - РИА Новости, 29.07.2023
Приштина старается вызвать конфликт Сербии и НАТО, заявил Вучич
"Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти добивается вооруженного столкновения Сербии и НАТО, официальный Белград всеми силами пытается... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T12:27
2023-07-29T12:27
в мире
сербия
приштина
косово
альбин курти
александр вучич
нато
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БЕЛГРАД, 29 июл - РИА Новости. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти добивается вооруженного столкновения Сербии и НАТО, официальный Белград всеми силами пытается сохранить мир, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva. "Он (Курти - ред.) добивается обоснований для бессмысленных вещей, которые произносит, и хочет втянуть Сербию в конфликт с НАТО... Мы должны этого избежать", - заявил сербский лидер. По словам Вучича, граждане не должны беспокоиться, пока не увидят его в военной форме, руководство Сербии не хочет "возвращать сыновей матерям в гробах". "Поэтому вкладываем большой труд и энергию и промолчим иногда на злодеяния, которые исходят из Приштины, поэтому реагируем мягко, не потому, что это знак нашей слабости, а потому, что это знак нашей ответственности и серьезности, получится ли - увидим", - подчеркнул президент Сербии. При этом он указал на укрепление обороноспособности страны посредством вложения миллиардов евро в модернизацию и оснащение армии. По словам Вучича, нападение на Сербию на земле или с воздуха "больше не игрушка", осуществить его сейчас несравнимо труднее, чем было в 1999 году при агрессии НАТО. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
https://ria.ru/20230719/serbiya-1885173427.html
https://ria.ru/20230718/kosovo-1884870527.html
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в мире, сербия, приштина, косово, альбин курти, александр вучич, нато, оон
В мире, Сербия, Приштина, Косово, Альбин Курти, Александр Вучич, НАТО, ООН
Приштина старается вызвать конфликт Сербии и НАТО, заявил Вучич

Глава Сербии Вучич обвинил власти Косово в попытке вызвать столкновение Белграда с НАТО

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 29 июл - РИА Новости. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти добивается вооруженного столкновения Сербии и НАТО, официальный Белград всеми силами пытается сохранить мир, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.
"Он (Курти - ред.) добивается обоснований для бессмысленных вещей, которые произносит, и хочет втянуть Сербию в конфликт с НАТО... Мы должны этого избежать", - заявил сербский лидер.
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По словам Вучича, граждане не должны беспокоиться, пока не увидят его в военной форме, руководство Сербии не хочет "возвращать сыновей матерям в гробах".
«
"Поэтому вкладываем большой труд и энергию и промолчим иногда на злодеяния, которые исходят из Приштины, поэтому реагируем мягко, не потому, что это знак нашей слабости, а потому, что это знак нашей ответственности и серьезности, получится ли - увидим", - подчеркнул президент Сербии.
При этом он указал на укрепление обороноспособности страны посредством вложения миллиардов евро в модернизацию и оснащение армии. По словам Вучича, нападение на Сербию на земле или с воздуха "больше не игрушка", осуществить его сейчас несравнимо труднее, чем было в 1999 году при агрессии НАТО.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
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