Приштина старается вызвать конфликт Сербии и НАТО, заявил Вучич
Глава Сербии Вучич обвинил власти Косово в попытке вызвать столкновение Белграда с НАТО
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 июл - РИА Новости. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти добивается вооруженного столкновения Сербии и НАТО, официальный Белград всеми силами пытается сохранить мир, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.
"Он (Курти - ред.) добивается обоснований для бессмысленных вещей, которые произносит, и хочет втянуть Сербию в конфликт с НАТО... Мы должны этого избежать", - заявил сербский лидер.
По словам Вучича, граждане не должны беспокоиться, пока не увидят его в военной форме, руководство Сербии не хочет "возвращать сыновей матерям в гробах".
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"Поэтому вкладываем большой труд и энергию и промолчим иногда на злодеяния, которые исходят из Приштины, поэтому реагируем мягко, не потому, что это знак нашей слабости, а потому, что это знак нашей ответственности и серьезности, получится ли - увидим", - подчеркнул президент Сербии.
При этом он указал на укрепление обороноспособности страны посредством вложения миллиардов евро в модернизацию и оснащение армии. По словам Вучича, нападение на Сербию на земле или с воздуха "больше не игрушка", осуществить его сейчас несравнимо труднее, чем было в 1999 году при агрессии НАТО.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.