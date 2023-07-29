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Путин поговорит с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"

Путин поговорит с семьями, награжденными орденом "Родительская слава" - РИА Новости, 29.07.2023

Путин поговорит с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"

Президент РФ Владимир Путин, который продолжает работу в Санкт-Петербурге, в субботу по видеосвязи поговорит с семьями, награжденными орденом "Родительская... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T11:58

2023-07-29T11:58

2023-07-29T16:36

воздушно-космические силы россии

владимир путин

общество

форум "россия — африка"

дмитрий песков

санкт-петербург

россия

москва

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который продолжает работу в Санкт-Петербурге, в субботу по видеосвязи поговорит с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", примет губернатора северной столицы Александра Беглова, а также кратко пообщается с журналистами по итогам прошедшего саммита "Россия - Африка", сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Он посредством видеоконференции встретится с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что это те семьи, с которыми глава государства встречался в Кремле 1 июня, в День защиты детей, и приглашал их летом посетить Москву."Такая поездка была организована, с родственниками. Много всего посмотрели... Теперь президент хочет обязательно спросить, какие у них впечатления от посещения Москвы", - сказал Песков.Кроме этого, глава государства планирует кратко пообщаться с прессой и подвести итоги форума."Если позволит время, президент пообщается также с журналистами... и во второй половине дня, ближе к вечеру, запланировано еще несколько мероприятий. Президент имеет в виду принять губернатора Санкт-Петербурга Беглова, чтобы обсудить вопросы развития города", - добавил Песков.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/svyatenko-1886401322.html

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Варвара Скокшина

воздушно-космические силы россии, владимир путин, общество, форум "россия — африка", дмитрий песков, санкт-петербург, россия, москва