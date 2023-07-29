https://ria.ru/20230729/semi-1887043930.html
Путин поговорит с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"
Путин поговорит с семьями, награжденными орденом "Родительская слава" - РИА Новости, 29.07.2023
Путин поговорит с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"
Президент РФ Владимир Путин, который продолжает работу в Санкт-Петербурге, в субботу по видеосвязи поговорит с семьями, награжденными орденом "Родительская... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:58
2023-07-29T11:58
2023-07-29T16:36
воздушно-космические силы россии
владимир путин
общество
форум "россия — африка"
дмитрий песков
санкт-петербург
россия
москва
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который продолжает работу в Санкт-Петербурге, в субботу по видеосвязи поговорит с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", примет губернатора северной столицы Александра Беглова, а также кратко пообщается с журналистами по итогам прошедшего саммита "Россия - Африка", сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Он посредством видеоконференции встретится с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что это те семьи, с которыми глава государства встречался в Кремле 1 июня, в День защиты детей, и приглашал их летом посетить Москву."Такая поездка была организована, с родственниками. Много всего посмотрели... Теперь президент хочет обязательно спросить, какие у них впечатления от посещения Москвы", - сказал Песков.Кроме этого, глава государства планирует кратко пообщаться с прессой и подвести итоги форума."Если позволит время, президент пообщается также с журналистами... и во второй половине дня, ближе к вечеру, запланировано еще несколько мероприятий. Президент имеет в виду принять губернатора Санкт-Петербурга Беглова, чтобы обсудить вопросы развития города", - добавил Песков.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воздушно-космические силы россии, владимир путин, общество, форум "россия — африка", дмитрий песков, санкт-петербург, россия, москва
Воздушно-космические силы России, Владимир Путин, Общество, Форум "Россия — Африка", Дмитрий Песков, Санкт-Петербург, Россия, Москва
Путин поговорит с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"
Путин в субботу по ВКС поговорит с семьями, награжденными орденом родительской славы
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который продолжает работу в Санкт-Петербурге, в субботу по видеосвязи поговорит с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", примет губернатора северной столицы Александра Беглова, а также кратко пообщается с журналистами по итогам прошедшего саммита "Россия - Африка", сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Он посредством видеоконференции встретится с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что это те семьи, с которыми глава государства встречался в Кремле 1 июня, в День защиты детей, и приглашал их летом посетить Москву.
«
"Такая поездка была организована, с родственниками. Много всего посмотрели... Теперь президент хочет обязательно спросить, какие у них впечатления от посещения Москвы", - сказал Песков.
Кроме этого, глава государства планирует кратко пообщаться с прессой и подвести итоги форума.
"Если позволит время, президент пообщается также с журналистами... и во второй половине дня, ближе к вечеру, запланировано еще несколько мероприятий. Президент имеет в виду принять губернатора Санкт-Петербурга Беглова, чтобы обсудить вопросы развития города", - добавил Песков.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
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