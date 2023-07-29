США ввели санкции против главы спецслужбы Сербии, заявил Вучич
Вучич: США ввели санкции против главы спецслужбы Сербии как предупреждение Белграду
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 июл – РИА Новости. Власти США перед тем, как ввести санкции в отношении директора Агентства безопасности и информации (БИА) Сербии Александра Вулина требовали от руководства страны поддержать ограничительные меры Запада против России, заявил сербский президент Александр Вучич.
Минфин США в середине июля сообщил о введении санкций против главы сербской контрразведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина. Он возглавил БИА в декабре 2022 года, ранее являлся министром внутренних дел страны и министром обороны. Вулин также возглавляет основанное им "Движение социалистов".
"Вечером, перед тем как в США приняли решение о санкциях в отношении Александра Вулина, мне было недвусмысленно сказано – заяви об изменении политики и не будет санкций против Вулина, достаточно если бы не официально ввел санкции против России, а просто анонсировал изменение политики… Я промолчал", - сообщил президент Сербии в эфире TV Prva, но отказался назвать официальное лицо из США, от которого поступило предложение.
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"Является ли это посланием для меня? Совсем точно, у меня нет никакого сомнения в этом, но что я должен был сделать? Упасть на колени и умолять о пощаде? Сказать – "не проблема, назначайте нам правительство, делайте что хотите, а мы будем стоять на коленях, пригнем голову и говорить как нам хорошо", чтобы сохранить пост?", - заявил Вучич.
По его словам Сербия находится на европейском пути, но "хочет сохранить традиционные дружеские отношения" и самостоятельно принимать решения.
В августе 2022 года Вулин, в качестве главы МВД Сербии посетил Москву, где на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что сербское руководство единственное в Европе не ввело санкции против России и не присоединилось к "антироссийской истерии".
Отставка Вулина является одним из требований участников протестов, продолжающихся в Сербии на протяжении нескольких месяцев.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.