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Путин оценил подготовку саммита "Россия — Африка" - РИА Новости, 29.07.2023
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11:56 29.07.2023 (обновлено: 12:11 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/sammit-1887043598.html
Путин оценил подготовку саммита "Россия — Африка"
Путин оценил подготовку саммита "Россия — Африка" - РИА Новости, 29.07.2023
Путин оценил подготовку саммита "Россия — Африка"
Президент РФ Владимир Путин высоко оценил подготовку саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:56
2023-07-29T12:11
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил подготовку саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент действительно высоко оценивает уровень подготовки самого саммита, потому что он же не заключался только во встрече в верхах. На полях и саммита, и форума проходило очень много мероприятий и спортивных, и в области науки и образования, и высшего образования, и по линии СМИ, по линии медиа", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что "это был очень-очень широкий диалог по целому ряду тем"."И везде и везде мы фиксируем большой интерес и со стороны российских участников, и со стороны участников из африканских государств к продолжению диалога в различных форматах", - сказал Песков.Он также напомнил, что согласно принятой декларации, условлено раз в три года проводить такие саммиты.
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форум "россия — африка", политика, россия
Форум "Россия — Африка", Политика, Россия
Путин оценил подготовку саммита "Россия — Африка"

Песков: Путин высоко оценил подготовку саммита "Россия — Африка"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил подготовку саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент действительно высоко оценивает уровень подготовки самого саммита, потому что он же не заключался только во встрече в верхах. На полях и саммита, и форума проходило очень много мероприятий и спортивных, и в области науки и образования, и высшего образования, и по линии СМИ, по линии медиа", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что "это был очень-очень широкий диалог по целому ряду тем".
"И везде и везде мы фиксируем большой интерес и со стороны российских участников, и со стороны участников из африканских государств к продолжению диалога в различных форматах", - сказал Песков.
Он также напомнил, что согласно принятой декларации, условлено раз в три года проводить такие саммиты.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Саммиты Россия — Африка будут регулярными, заявил Песков
11:59
 
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