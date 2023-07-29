https://ria.ru/20230729/sammit-1887043598.html
Путин оценил подготовку саммита "Россия — Африка"
Путин оценил подготовку саммита "Россия — Африка" - РИА Новости, 29.07.2023
Путин оценил подготовку саммита "Россия — Африка"
Президент РФ Владимир Путин высоко оценил подготовку саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:56
2023-07-29T11:56
2023-07-29T12:11
форум "россия — африка"
политика
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил подготовку саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент действительно высоко оценивает уровень подготовки самого саммита, потому что он же не заключался только во встрече в верхах. На полях и саммита, и форума проходило очень много мероприятий и спортивных, и в области науки и образования, и высшего образования, и по линии СМИ, по линии медиа", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что "это был очень-очень широкий диалог по целому ряду тем"."И везде и везде мы фиксируем большой интерес и со стороны российских участников, и со стороны участников из африканских государств к продолжению диалога в различных форматах", - сказал Песков.Он также напомнил, что согласно принятой декларации, условлено раз в три года проводить такие саммиты.
https://ria.ru/20230729/afrika-1887044331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "россия — африка", политика, россия
Форум "Россия — Африка", Политика, Россия
Путин оценил подготовку саммита "Россия — Африка"
Песков: Путин высоко оценил подготовку саммита "Россия — Африка"
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил подготовку саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент действительно высоко оценивает уровень подготовки самого саммита, потому что он же не заключался только во встрече в верхах. На полях и саммита, и форума проходило очень много мероприятий и спортивных, и в области науки и образования, и высшего образования, и по линии СМИ, по линии медиа", - сказал Песков
журналистам.
Он отметил, что "это был очень-очень широкий диалог по целому ряду тем".
"И везде и везде мы фиксируем большой интерес и со стороны российских участников, и со стороны участников из африканских государств к продолжению диалога в различных форматах", - сказал Песков.
Он также напомнил, что согласно принятой декларации, условлено раз в три года проводить такие саммиты.
Саммиты Россия — Африка будут регулярными, заявил Песков