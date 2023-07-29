https://ria.ru/20230729/samara-1887059324.html

Арестованный за организацию взрыва на НПЗ в Самаре заявил о еще двух бомбах

Арестованный за организацию взрыва на НПЗ в Самаре заявил о еще двух бомбах - РИА Новости, 29.07.2023

Арестованный за организацию взрыва на НПЗ в Самаре заявил о еще двух бомбах

Сергей Окружко, арестованный за организацию диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самаре, признался в закладке трех взрывных устройств, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T13:55

2023-07-29T13:55

2023-07-29T14:32

происшествия

самара

россия

самарская область

александр хинштейн

куйбышевский нпз

госдума рф

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САМАРА, 29 июл — РИА Новости. Сергей Окружко, арестованный за организацию диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самаре, признался в закладке трех взрывных устройств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ваша честь, при задержании я понял, что сработало одно устройство, было еще два, я сразу сообщил, <…> чтобы избежать жертв", — сказал он.Ранее сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Окружко под стражу на два месяца, до 28 сентября. По словам адвоката, арестованный признал вину, раскаялся в содеянном и сотрудничает с правоохранительными органами. Фигуранту дела инкриминировали совершение преступления по части 2 статьи 281 Уголовного кодекса. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Накануне глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений нет. Парламентарий также уточнил, что следователи возбудили уголовное дело по статье о диверсии. По его словам, предполагаемого организатора взрыва задержали при попытке выехать из России. Куйбышевский НПЗ — одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области. Завод работает с 1945 года.

https://ria.ru/20230728/vzryv-1886949007.html

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самара

россия

самарская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, самара, россия, самарская область, александр хинштейн, куйбышевский нпз, госдума рф