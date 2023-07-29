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Арестованный за организацию взрыва на НПЗ в Самаре заявил о еще двух бомбах - РИА Новости, 29.07.2023
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13:55 29.07.2023 (обновлено: 14:32 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/samara-1887059324.html
Арестованный за организацию взрыва на НПЗ в Самаре заявил о еще двух бомбах
Арестованный за организацию взрыва на НПЗ в Самаре заявил о еще двух бомбах - РИА Новости, 29.07.2023
Арестованный за организацию взрыва на НПЗ в Самаре заявил о еще двух бомбах
Сергей Окружко, арестованный за организацию диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самаре, признался в закладке трех взрывных устройств, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T13:55
2023-07-29T14:32
происшествия
самара
россия
самарская область
александр хинштейн
куйбышевский нпз
госдума рф
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САМАРА, 29 июл — РИА Новости. Сергей Окружко, арестованный за организацию диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самаре, признался в закладке трех взрывных устройств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ваша честь, при задержании я понял, что сработало одно устройство, было еще два, я сразу сообщил, &lt;…&gt; чтобы избежать жертв", — сказал он.Ранее сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Окружко под стражу на два месяца, до 28 сентября. По словам адвоката, арестованный признал вину, раскаялся в содеянном и сотрудничает с правоохранительными органами. Фигуранту дела инкриминировали совершение преступления по части 2 статьи 281 Уголовного кодекса. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Накануне глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений нет. Парламентарий также уточнил, что следователи возбудили уголовное дело по статье о диверсии. По его словам, предполагаемого организатора взрыва задержали при попытке выехать из России. Куйбышевский НПЗ — одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области. Завод работает с 1945 года.
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происшествия, самара, россия, самарская область, александр хинштейн, куйбышевский нпз, госдума рф
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, Александр Хинштейн, Куйбышевский НПЗ, Госдума РФ
Арестованный за организацию взрыва на НПЗ в Самаре заявил о еще двух бомбах

Арестованный за организацию взрыва на НПЗ в Самаре признался в закладке трех устройств

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 29 июл — РИА Новости. Сергей Окружко, арестованный за организацию диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самаре, признался в закладке трех взрывных устройств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ваша честь, при задержании я понял, что сработало одно устройство, было еще два, я сразу сообщил, <…> чтобы избежать жертв", — сказал он.
Российские пограничники на границе с Казахстаном - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Подозреваемого во взрыве на НПЗ в Самаре задержали на границе России
Вчера, 17:42
Ранее сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Окружко под стражу на два месяца, до 28 сентября. По словам адвоката, арестованный признал вину, раскаялся в содеянном и сотрудничает с правоохранительными органами.
Фигуранту дела инкриминировали совершение преступления по части 2 статьи 281 Уголовного кодекса. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Накануне глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений нет. Парламентарий также уточнил, что следователи возбудили уголовное дело по статье о диверсии. По его словам, предполагаемого организатора взрыва задержали при попытке выехать из России.
Куйбышевский НПЗ — одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области. Завод работает с 1945 года.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
На Куйбышевском НПЗ прогремел взрыв
Вчера, 17:10
 
ПроисшествияСамараРоссияСамарская областьАлександр ХинштейнКуйбышевский НПЗГосдума РФ
 
 
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