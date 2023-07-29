https://ria.ru/20230729/samara-1887059324.html
Арестованный за организацию взрыва на НПЗ в Самаре заявил о еще двух бомбах
Арестованный за организацию взрыва на НПЗ в Самаре заявил о еще двух бомбах - РИА Новости, 29.07.2023
Арестованный за организацию взрыва на НПЗ в Самаре заявил о еще двух бомбах
Сергей Окружко, арестованный за организацию диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самаре, признался в закладке трех взрывных устройств, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T13:55
2023-07-29T13:55
2023-07-29T14:32
происшествия
самара
россия
самарская область
александр хинштейн
куйбышевский нпз
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САМАРА, 29 июл — РИА Новости. Сергей Окружко, арестованный за организацию диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самаре, признался в закладке трех взрывных устройств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ваша честь, при задержании я понял, что сработало одно устройство, было еще два, я сразу сообщил, <…> чтобы избежать жертв", — сказал он.Ранее сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Окружко под стражу на два месяца, до 28 сентября. По словам адвоката, арестованный признал вину, раскаялся в содеянном и сотрудничает с правоохранительными органами. Фигуранту дела инкриминировали совершение преступления по части 2 статьи 281 Уголовного кодекса. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Накануне глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений нет. Парламентарий также уточнил, что следователи возбудили уголовное дело по статье о диверсии. По его словам, предполагаемого организатора взрыва задержали при попытке выехать из России. Куйбышевский НПЗ — одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области. Завод работает с 1945 года.
https://ria.ru/20230728/vzryv-1886949007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, россия, самарская область, александр хинштейн, куйбышевский нпз, госдума рф
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, Александр Хинштейн, Куйбышевский НПЗ, Госдума РФ
Арестованный за организацию взрыва на НПЗ в Самаре заявил о еще двух бомбах
Арестованный за организацию взрыва на НПЗ в Самаре признался в закладке трех устройств
САМАРА, 29 июл — РИА Новости. Сергей Окружко, арестованный за организацию диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самаре, признался в закладке трех взрывных устройств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ваша честь, при задержании я понял, что сработало одно устройство, было еще два, я сразу сообщил, <…> чтобы избежать жертв", — сказал он.
Подозреваемого во взрыве на НПЗ в Самаре задержали на границе России
Ранее сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Окружко под стражу на два месяца, до 28 сентября. По словам адвоката, арестованный признал вину, раскаялся в содеянном и сотрудничает с правоохранительными органами.
Фигуранту дела инкриминировали совершение преступления по части 2 статьи 281 Уголовного кодекса. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Накануне глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн
сообщил в Telegram-канале, что на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал, серьезных разрушений нет. Парламентарий также уточнил, что следователи возбудили уголовное дело по статье о диверсии. По его словам, предполагаемого организатора взрыва задержали при попытке выехать из России.
Куйбышевский НПЗ — одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области
. Завод работает с 1945 года.
На Куйбышевском НПЗ прогремел взрыв