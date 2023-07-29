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Белгородец напечатал дома 25 миллионов фальшивых рублей и пытался сбыть их
Белгородец напечатал дома 25 миллионов фальшивых рублей и пытался сбыть их - РИА Новости, 29.07.2023
Белгородец напечатал дома 25 миллионов фальшивых рублей и пытался сбыть их
Сотрудники Федеральной службы безопасности и МВД задержали жителя Белгорода, напечатавшего у себя дома фальшивые денежные купюры на сумму 25 миллионов рублей,... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T14:55
2023-07-29T14:55
2023-07-29T16:48
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БЕЛГОРОД, 29 июл — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности и МВД задержали жителя Белгорода, напечатавшего у себя дома фальшивые денежные купюры на сумму 25 миллионов рублей, сообщила пресс-служба УФСБ по региону. "У задержанного, неоднократно судимого 37-летнего белгородца, изъято 25 миллионов фальшивых рублей, а также оборудование для изготовления поддельных денежных купюр. Согласно заключению эксперта, деньги изготовлены кустарным способом", — говорится в заявлении.Как уточнили в МВД, подозреваемого задержали "с поличным". "У злоумышленника изъяты 50 пачек по 100 купюр номиналом 5000 рублей на общую сумму 25 миллионов рублей", — добавили в ведомстве.Мужчину взяли под стражу. В отношении предполагаемого преступника возбудили уголовное дело по статье об изготовлении, хранении и сбыте поддельных денег в крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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происшествия, россия, белгород, белгородская область
Происшествия, Россия, Белгород, Белгородская область
Белгородец напечатал дома 25 миллионов фальшивых рублей и пытался сбыть их
Житель Белгорода напечатал дома 25 миллионов фальшивых рублей и пытался сбыть их
БЕЛГОРОД, 29 июл — РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности и МВД задержали жителя Белгорода, напечатавшего у себя дома фальшивые денежные купюры на сумму 25 миллионов рублей, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
«
"У задержанного, неоднократно судимого 37-летнего белгородца, изъято 25 миллионов фальшивых рублей, а также оборудование для изготовления поддельных денежных купюр. Согласно заключению эксперта, деньги изготовлены кустарным способом", — говорится в заявлении.
Как уточнили в МВД, подозреваемого задержали "с поличным".
"У злоумышленника изъяты 50 пачек по 100 купюр номиналом 5000 рублей на общую сумму 25 миллионов рублей", — добавили в ведомстве.
Мужчину взяли под стражу. В отношении предполагаемого преступника возбудили уголовное дело по статье об изготовлении, хранении и сбыте поддельных денег в крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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