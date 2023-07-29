Россия никогда не порабощала иностранцев, заявил сын Патриса Лумумбы
Сын Патриса Лумумбы: Россия не порабощала жителей других стран, в отличие от Запада
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Сын африканского борца за независимость Патриса Лумумбы Роланд рассказал РИА Новости, что у африканских стран остался серьезный осадок от колонизации, в то же время Россия никогда не делала жителей других стран рабами.
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"Отношения Африки и Запада – это то, что мы пережили: они колонизировали нас, сделали нас рабами. Если говорить о России, то она никогда не колонизировала какую-либо страну, и исторически у нас нет этого осадка. Когда Африка становилась независимой, Россия, тогда СССР, помогала многим из нас", - сказал Лумумба-младший на саммите "Россия - Африка".
Он добавил, что африканские страны "повзрослели" и могут делать то, что нужно им самим - как США или другие государства. "Мы можем заводить отношения с теми странами, с которыми хотим, и соблюдать свои интересы, а не чужие", - заключил он.
Патрис Лумумба занял пост первого премьер-министра Республики Конго с июня 1960 года, незадолго до своего 35-летия. Он выступил против внутреннего сепаратизма и вооруженной агрессии бельгийских колонизаторов. В сентябре того же года Лумумба был отстранен от власти в результате заговора при поддержке государств-метрополий, перевезен в Катангу и затем убит в январе 1961 года. В 1966 году Лумумба официально провозглашен национальным героем Республики Конго.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.