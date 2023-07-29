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Правительство запретило вывоз риса и рисовой крупы до конца года - РИА Новости, 29.07.2023
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10:13 29.07.2023 (обновлено: 16:01 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/ris-1887035729.html
Правительство запретило вывоз риса и рисовой крупы до конца года
Правительство запретило вывоз риса и рисовой крупы до конца года - РИА Новости, 29.07.2023
Правительство запретило вывоз риса и рисовой крупы до конца года
Правительство запретило вывозить рис и рисовую крупу из России до 31 декабря 2023 года, сообщил кабинет министров в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T10:13
2023-07-29T16:01
россия
экономика
южная осетия
абхазия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Правительство запретило вывозить рис и рисовую крупу из России до 31 декабря 2023 года, сообщил кабинет министров в Telegram-канале."Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года", — говорится в публикации.При этом уточняется, что запрет не будет распространяться на Южную Осетию, Абхазию, а также страны — члены Евразийского экономического союза. Кроме того, рис и рисовую крупу разрешено экспортировать за границу, если речь идет о гуманитарной помощи и международных транзитных перевозках.Как пояснили в правительстве, эти ограничительные меры необходимы для того, чтобы обеспечить стабильность на внутреннем рынке.
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россия, экономика, южная осетия, абхазия, евразийский экономический союз
Россия, Экономика, Южная Осетия, Абхазия, Евразийский экономический союз
Правительство запретило вывоз риса и рисовой крупы до конца года

Правительство России запретило вывоз риса и рисовой крупы из страны до 31 декабря

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка на рисовых полях
Уборка на рисовых полях - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка на рисовых полях. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Правительство запретило вывозить рис и рисовую крупу из России до 31 декабря 2023 года, сообщил кабинет министров в Telegram-канале.
«
"Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года", — говорится в публикации.
При этом уточняется, что запрет не будет распространяться на Южную Осетию, Абхазию, а также страны — члены Евразийского экономического союза. Кроме того, рис и рисовую крупу разрешено экспортировать за границу, если речь идет о гуманитарной помощи и международных транзитных перевозках.
Как пояснили в правительстве, эти ограничительные меры необходимы для того, чтобы обеспечить стабильность на внутреннем рынке.
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