https://ria.ru/20230729/ris-1887035729.html
Правительство запретило вывоз риса и рисовой крупы до конца года
Правительство запретило вывоз риса и рисовой крупы до конца года - РИА Новости, 29.07.2023
Правительство запретило вывоз риса и рисовой крупы до конца года
Правительство запретило вывозить рис и рисовую крупу из России до 31 декабря 2023 года, сообщил кабинет министров в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T10:13
2023-07-29T10:13
2023-07-29T16:01
россия
экономика
южная осетия
абхазия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Правительство запретило вывозить рис и рисовую крупу из России до 31 декабря 2023 года, сообщил кабинет министров в Telegram-канале."Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года", — говорится в публикации.При этом уточняется, что запрет не будет распространяться на Южную Осетию, Абхазию, а также страны — члены Евразийского экономического союза. Кроме того, рис и рисовую крупу разрешено экспортировать за границу, если речь идет о гуманитарной помощи и международных транзитных перевозках.Как пояснили в правительстве, эти ограничительные меры необходимы для того, чтобы обеспечить стабильность на внутреннем рынке.
https://ria.ru/20230729/zerno-1887010077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, южная осетия, абхазия, евразийский экономический союз
Россия, Экономика, Южная Осетия, Абхазия, Евразийский экономический союз
Правительство запретило вывоз риса и рисовой крупы до конца года
Правительство России запретило вывоз риса и рисовой крупы из страны до 31 декабря