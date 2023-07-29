https://ria.ru/20230729/ris-1887035729.html

Правительство запретило вывоз риса и рисовой крупы до конца года

Правительство запретило вывоз риса и рисовой крупы до конца года - РИА Новости, 29.07.2023

Правительство запретило вывоз риса и рисовой крупы до конца года

Правительство запретило вывозить рис и рисовую крупу из России до 31 декабря 2023 года, сообщил кабинет министров в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T10:13

2023-07-29T10:13

2023-07-29T16:01

россия

экономика

южная осетия

абхазия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Правительство запретило вывозить рис и рисовую крупу из России до 31 декабря 2023 года, сообщил кабинет министров в Telegram-канале."Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года", — говорится в публикации.При этом уточняется, что запрет не будет распространяться на Южную Осетию, Абхазию, а также страны — члены Евразийского экономического союза. Кроме того, рис и рисовую крупу разрешено экспортировать за границу, если речь идет о гуманитарной помощи и международных транзитных перевозках.Как пояснили в правительстве, эти ограничительные меры необходимы для того, чтобы обеспечить стабильность на внутреннем рынке.

https://ria.ru/20230729/zerno-1887010077.html

россия

южная осетия

абхазия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, южная осетия, абхазия, евразийский экономический союз