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Путин предложил главе Буркина-Фасо актуализировать план по сотрудничеству
Путин предложил главе Буркина-Фасо актуализировать план по сотрудничеству - РИА Новости, 29.07.2023
Путин предложил главе Буркина-Фасо актуализировать план по сотрудничеству
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре предложил ему сверить часы в целях развития... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T14:45
2023-07-29T14:45
2023-07-29T14:45
россия
владимир путин
буркина-фасо
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С. ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре предложил ему сверить часы в целях развития двусторонних отношений. "Сегодняшняя наша встреча позволит сверить часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, наметить планы для дальнейшего развития", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, буркина-фасо
Россия, Владимир Путин, Буркина-Фасо
Путин предложил главе Буркина-Фасо актуализировать план по сотрудничеству
Путин предложил Траоре актуализировать вопросы по развитию двусторонних отношений