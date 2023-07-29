https://ria.ru/20230729/razvitie-1887067096.html

Путин предложил главе Буркина-Фасо актуализировать план по сотрудничеству

Путин предложил главе Буркина-Фасо актуализировать план по сотрудничеству - РИА Новости, 29.07.2023

Путин предложил главе Буркина-Фасо актуализировать план по сотрудничеству

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре предложил ему сверить часы в целях развития... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T14:45

2023-07-29T14:45

2023-07-29T14:45

россия

владимир путин

буркина-фасо

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С. ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре предложил ему сверить часы в целях развития двусторонних отношений. "Сегодняшняя наша встреча позволит сверить часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, наметить планы для дальнейшего развития", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230729/podderzhka-1887066013.html

россия

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россия, владимир путин, буркина-фасо