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США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр - РИА Новости, 29.07.2023
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13:03 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/razvedka-1887053882.html
США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр
США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр - РИА Новости, 29.07.2023
США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр
США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр, следует из совместного заявления по результатам ежегодных переговоров AUSMIN в Австралии. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T13:03
2023-07-29T13:03
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр, следует из совместного заявления по результатам ежегодных переговоров AUSMIN в Австралии. "Стороны договорились о создании объединенного разведывательного центра Австралии в рамках организации оборонной разведки Австралии к 2024 году", - говорится в заявлении. Отмечается, что центр будет способствовать "дальнейшему укреплению многолетнего сотрудничества в области разведки" между странами, его задачей будет "анализ вопросов, представляющих общий стратегический интерес в Индо-Тихоокеанском регионе". В заявлении также указывается, что США и Австралия будут искать возможности для дальнейшего углубления сотрудничества с Индией, Индонезией, Филиппинами и Южной Кореей. Ранее по результатам встречи министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что рассчитывает на помощь США в производстве ракет. Кроме того, по словам министра, "принято обязательство усилить присутствие американских сил на наших северных базах, увеличить количество морских патрулей и разведывательных самолетов", а также "увеличится число заходов американских атомных подводных лодок в наши воды".
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в мире, австралия, сша, индия
В мире, Австралия, США, Индия
США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр

США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр к 2024 году

© AP Photo / Seth WenigФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр, следует из совместного заявления по результатам ежегодных переговоров AUSMIN в Австралии.
«
"Стороны договорились о создании объединенного разведывательного центра Австралии в рамках организации оборонной разведки Австралии к 2024 году", - говорится в заявлении.
Отмечается, что центр будет способствовать "дальнейшему укреплению многолетнего сотрудничества в области разведки" между странами, его задачей будет "анализ вопросов, представляющих общий стратегический интерес в Индо-Тихоокеанском регионе".
В заявлении также указывается, что США и Австралия будут искать возможности для дальнейшего углубления сотрудничества с Индией, Индонезией, Филиппинами и Южной Кореей.
Ранее по результатам встречи министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что рассчитывает на помощь США в производстве ракет. Кроме того, по словам министра, "принято обязательство усилить присутствие американских сил на наших северных базах, увеличить количество морских патрулей и разведывательных самолетов", а также "увеличится число заходов американских атомных подводных лодок в наши воды".
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