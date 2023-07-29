https://ria.ru/20230729/razvedka-1887053882.html
США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр
США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр - РИА Новости, 29.07.2023
США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр
США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр, следует из совместного заявления по результатам ежегодных переговоров AUSMIN в Австралии. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T13:03
2023-07-29T13:03
2023-07-29T13:03
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр, следует из совместного заявления по результатам ежегодных переговоров AUSMIN в Австралии. "Стороны договорились о создании объединенного разведывательного центра Австралии в рамках организации оборонной разведки Австралии к 2024 году", - говорится в заявлении. Отмечается, что центр будет способствовать "дальнейшему укреплению многолетнего сотрудничества в области разведки" между странами, его задачей будет "анализ вопросов, представляющих общий стратегический интерес в Индо-Тихоокеанском регионе". В заявлении также указывается, что США и Австралия будут искать возможности для дальнейшего углубления сотрудничества с Индией, Индонезией, Филиппинами и Южной Кореей. Ранее по результатам встречи министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что рассчитывает на помощь США в производстве ракет. Кроме того, по словам министра, "принято обязательство усилить присутствие американских сил на наших северных базах, увеличить количество морских патрулей и разведывательных самолетов", а также "увеличится число заходов американских атомных подводных лодок в наши воды".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, сша, индия
В мире, Австралия, США, Индия
США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр
США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр к 2024 году
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр, следует из совместного заявления по результатам ежегодных переговоров AUSMIN в Австралии.
«
"Стороны договорились о создании объединенного разведывательного центра Австралии в рамках организации оборонной разведки Австралии к 2024 году", - говорится в заявлении.
Отмечается, что центр будет способствовать "дальнейшему укреплению многолетнего сотрудничества в области разведки" между странами, его задачей будет "анализ вопросов, представляющих общий стратегический интерес в Индо-Тихоокеанском регионе".
В заявлении также указывается, что США и Австралия будут искать возможности для дальнейшего углубления сотрудничества с Индией
, Индонезией
, Филиппинами
и Южной Кореей
.
Ранее по результатам встречи министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что рассчитывает на помощь США в производстве ракет. Кроме того, по словам министра, "принято обязательство усилить присутствие американских сил на наших северных базах, увеличить количество морских патрулей и разведывательных самолетов", а также "увеличится число заходов американских атомных подводных лодок в наши воды".
США помогут Австралии наладить производство управляемых ракет для РСЗО