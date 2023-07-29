https://ria.ru/20230729/razvedka-1887053882.html

США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр

США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр - РИА Новости, 29.07.2023

США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр

США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр, следует из совместного заявления по результатам ежегодных переговоров AUSMIN в Австралии. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T13:03

2023-07-29T13:03

2023-07-29T13:03

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр, следует из совместного заявления по результатам ежегодных переговоров AUSMIN в Австралии. "Стороны договорились о создании объединенного разведывательного центра Австралии в рамках организации оборонной разведки Австралии к 2024 году", - говорится в заявлении. Отмечается, что центр будет способствовать "дальнейшему укреплению многолетнего сотрудничества в области разведки" между странами, его задачей будет "анализ вопросов, представляющих общий стратегический интерес в Индо-Тихоокеанском регионе". В заявлении также указывается, что США и Австралия будут искать возможности для дальнейшего углубления сотрудничества с Индией, Индонезией, Филиппинами и Южной Кореей. Ранее по результатам встречи министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что рассчитывает на помощь США в производстве ракет. Кроме того, по словам министра, "принято обязательство усилить присутствие американских сил на наших северных базах, увеличить количество морских патрулей и разведывательных самолетов", а также "увеличится число заходов американских атомных подводных лодок в наши воды".

https://ria.ru/20230729/avstraliya-1887038935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, австралия, сша, индия