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В США обнаружили у России новое оружие, истребляющее ВСУ - РИА Новости, 29.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:37 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/raketa-1887022052.html
В США обнаружили у России новое оружие, истребляющее ВСУ
В США обнаружили у России новое оружие, истребляющее ВСУ - РИА Новости, 29.07.2023
В США обнаружили у России новое оружие, истребляющее ВСУ
Российские ракеты "Изделие 305", применяемые в том числе с вертолетов Ка-52М, представляют серьезную угрозу для ВСУ, говорится в статье Forbes. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T06:37
2023-07-29T06:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
ка-52 "аллигатор"
нато
украина
великобритания
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Российские ракеты "Изделие 305", применяемые в том числе с вертолетов Ка-52М, представляют серьезную угрозу для ВСУ, говорится в статье Forbes.Как отмечает издание, новая высокоэффективная ракета способна поражать противника на большом расстоянии. Применяется она в том числе с модернизированного вертолета Ка-52М, разработанного на основе боевого опыта в Сирии.В недавнем отчете Министерства обороны Великобритании указывается, что одним из ключевых улучшений Ка-52 является его интеграция с новой ракетой. "Эта ракета ЛМУР с радиусом действия около 15 километров. Экипажи Ка-52 быстро научились эффективно использовать возможности для пуска этого оружия из-за пределов досягаемости украинской ПВО", - приводит издание содержание документа.Это оружие, как указывает автор статьи, представляет собой серьезное совершенствование боевых возможностей российской армии. Вертолеты, такие как Ка-52, оснащены противотанковыми управляемыми ракетами (ПТРК) "Вихрь" с лазерным наведением и "Атака" с дальностью действия около 10 и шести километров соответственно."ЛМУР находится в другом классе", - говорится в материале. Ракета использует не только лазерное наведение, но и комбинацию тепловизора и спутниковой навигации. Для атак на дальних дистанциях оператор может запустить ракету по координатам вне зоны видимости, а затем использовать тепловизор ракеты, чтобы найти цель.Как отмечает издание, изначально концепция противотанковых ударных вертолетов была разработана в НАТО, мобильность и способность наносить удары с дальних дистанций сделали их идеальным оружием для отражения наступления вражеской бронетехники. "И теперь на Украине эта концепция, судя по всему, успешно работает", – резюмирует автор.Ракету "305", известную и как "Изделие 305", впервые представили на выставке "Армия-2021". Ее разработала коломенская компания КБМ. Боеприпас предназначен для поражения одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей в любое время суток. Ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть массой 25 килограммов и обеспечивает высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров на максимальной дальности до 14,5 километра.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230729/vybor-1887021021.html
https://ria.ru/20230728/ukraina-1886949108.html
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вооруженные силы рф, ка-52 "аллигатор", нато, украина, великобритания, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Ка-52 "Аллигатор", НАТО, Украина, Великобритания, Вооруженные силы Украины
В США обнаружили у России новое оружие, истребляющее ВСУ

Forbes: российские управляемые ракеты "Изделие 305" представляют серьезную угрозу для ВСУ

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Российские ракеты "Изделие 305", применяемые в том числе с вертолетов Ка-52М, представляют серьезную угрозу для ВСУ, говорится в статье Forbes.
Как отмечает издание, новая высокоэффективная ракета способна поражать противника на большом расстоянии. Применяется она в том числе с модернизированного вертолета Ка-52М, разработанного на основе боевого опыта в Сирии.
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В недавнем отчете Министерства обороны Великобритании указывается, что одним из ключевых улучшений Ка-52 является его интеграция с новой ракетой. "Эта ракета ЛМУР с радиусом действия около 15 километров. Экипажи Ка-52 быстро научились эффективно использовать возможности для пуска этого оружия из-за пределов досягаемости украинской ПВО", - приводит издание содержание документа.
Это оружие, как указывает автор статьи, представляет собой серьезное совершенствование боевых возможностей российской армии. Вертолеты, такие как Ка-52, оснащены противотанковыми управляемыми ракетами (ПТРК) "Вихрь" с лазерным наведением и "Атака" с дальностью действия около 10 и шести километров соответственно.
"ЛМУР находится в другом классе", - говорится в материале. Ракета использует не только лазерное наведение, но и комбинацию тепловизора и спутниковой навигации. Для атак на дальних дистанциях оператор может запустить ракету по координатам вне зоны видимости, а затем использовать тепловизор ракеты, чтобы найти цель.
Как отмечает издание, изначально концепция противотанковых ударных вертолетов была разработана в НАТО, мобильность и способность наносить удары с дальних дистанций сделали их идеальным оружием для отражения наступления вражеской бронетехники. "И теперь на Украине эта концепция, судя по всему, успешно работает", – резюмирует автор.
Ракету "305", известную и как "Изделие 305", впервые представили на выставке "Армия-2021". Ее разработала коломенская компания КБМ. Боеприпас предназначен для поражения одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей в любое время суток. Ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть массой 25 килограммов и обеспечивает высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров на максимальной дальности до 14,5 километра.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Вчера, 17:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФКа-52 "Аллигатор"НАТОУкраинаВеликобританияВооруженные силы Украины
 
 
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