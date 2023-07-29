https://ria.ru/20230729/raketa-1887022052.html

В США обнаружили у России новое оружие, истребляющее ВСУ

В США обнаружили у России новое оружие, истребляющее ВСУ - РИА Новости, 29.07.2023

В США обнаружили у России новое оружие, истребляющее ВСУ

Российские ракеты "Изделие 305", применяемые в том числе с вертолетов Ка-52М, представляют серьезную угрозу для ВСУ, говорится в статье Forbes. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T06:37

2023-07-29T06:37

2023-07-29T06:37

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

ка-52 "аллигатор"

нато

украина

великобритания

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Российские ракеты "Изделие 305", применяемые в том числе с вертолетов Ка-52М, представляют серьезную угрозу для ВСУ, говорится в статье Forbes.Как отмечает издание, новая высокоэффективная ракета способна поражать противника на большом расстоянии. Применяется она в том числе с модернизированного вертолета Ка-52М, разработанного на основе боевого опыта в Сирии.В недавнем отчете Министерства обороны Великобритании указывается, что одним из ключевых улучшений Ка-52 является его интеграция с новой ракетой. "Эта ракета ЛМУР с радиусом действия около 15 километров. Экипажи Ка-52 быстро научились эффективно использовать возможности для пуска этого оружия из-за пределов досягаемости украинской ПВО", - приводит издание содержание документа.Это оружие, как указывает автор статьи, представляет собой серьезное совершенствование боевых возможностей российской армии. Вертолеты, такие как Ка-52, оснащены противотанковыми управляемыми ракетами (ПТРК) "Вихрь" с лазерным наведением и "Атака" с дальностью действия около 10 и шести километров соответственно."ЛМУР находится в другом классе", - говорится в материале. Ракета использует не только лазерное наведение, но и комбинацию тепловизора и спутниковой навигации. Для атак на дальних дистанциях оператор может запустить ракету по координатам вне зоны видимости, а затем использовать тепловизор ракеты, чтобы найти цель.Как отмечает издание, изначально концепция противотанковых ударных вертолетов была разработана в НАТО, мобильность и способность наносить удары с дальних дистанций сделали их идеальным оружием для отражения наступления вражеской бронетехники. "И теперь на Украине эта концепция, судя по всему, успешно работает", – резюмирует автор.Ракету "305", известную и как "Изделие 305", впервые представили на выставке "Армия-2021". Ее разработала коломенская компания КБМ. Боеприпас предназначен для поражения одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей в любое время суток. Ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть массой 25 килограммов и обеспечивает высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров на максимальной дальности до 14,5 километра.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230729/vybor-1887021021.html

https://ria.ru/20230728/ukraina-1886949108.html

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вооруженные силы рф, ка-52 "аллигатор", нато, украина, великобритания, вооруженные силы украины