https://ria.ru/20230729/putin-1887129680.html
Путин: многие в Африке интересуются не просто зерном, а сельским хозяйством
Путин: многие в Африке интересуются не просто зерном, а сельским хозяйством - РИА Новости, 29.07.2023
Путин: многие в Африке интересуются не просто зерном, а сельским хозяйством
Многие люди в Африке еще не доедают, недостаточно электроэнергии, но потенциал колоссальный, как и интерес к агропромышленному комплексу, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T23:51
2023-07-29T23:51
2023-07-29T23:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Многие люди в Африке еще не доедают, недостаточно электроэнергии, но потенциал колоссальный, как и интерес к агропромышленному комплексу, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас (России и Африки) небольшой товарооборот, но потенциал колоссальный. И причем интересуются не только зерном и чем-то еще - скажу, потому что это тоже важно, потому что многие люди там еще не доедают и 600 миллионов не имеют электроэнергии, электричества у 600 миллионов нет - но потенциал колоссальный", - сказал Путин на пресс-конференции.Путин добавил, что многие интересуются "не просто зерном, а сельским хозяйством, развитием сельского хозяйства, строительством предприятий, новыми сельскохозяйственными технологиями, сельхозтехникой, строительством предприятий, производящих удобрения". То же самое, по словам главы государства, касается и атомной энергетики.
https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html
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РИА Новости
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экономика, африка, россия, владимир путин, форум "россия — африка"
Экономика, Африка, Россия, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Путин: многие в Африке интересуются не просто зерном, а сельским хозяйством
Путин: многие в Африке интересуются не просто российским зерном, а сельхозтехнологиями
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Многие люди в Африке еще не доедают, недостаточно электроэнергии, но потенциал колоссальный, как и интерес к агропромышленному комплексу, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"У нас (России и Африки) небольшой товарооборот, но потенциал колоссальный. И причем интересуются не только зерном и чем-то еще - скажу, потому что это тоже важно, потому что многие люди там еще не доедают и 600 миллионов не имеют электроэнергии, электричества у 600 миллионов нет - но потенциал колоссальный", - сказал Путин на пресс-конференции.
Путин добавил, что многие интересуются "не просто зерном, а сельским хозяйством, развитием сельского хозяйства, строительством предприятий, новыми сельскохозяйственными технологиями, сельхозтехникой, строительством предприятий, производящих удобрения".
То же самое, по словам главы государства, касается и атомной энергетики.
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