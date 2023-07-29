https://ria.ru/20230729/putin-1887128881.html
Боевые действия на Украине стали менее активными, заявил Путин
Боевые действия на Украине стали менее активными, заявил Путин - РИА Новости, 29.07.2023
Боевые действия на Украине стали менее активными, заявил Путин
В настоящий момент боевые действия на Украине не такие активные, как два дня назад, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T23:45
2023-07-29T23:45
2023-07-29T23:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. В настоящий момент боевые действия на Украине не такие активные, как два дня назад, заявил президент РФ Владимир Путин. "Таких активных действий, как это это было два дня назад, сейчас не наблюдается, хотя потери несут в живой силе большие", - сообщил Путин журналистам. Он добавил, что в силу изменения тактики Украина в пешем порядке идёт в атаку. "А именно, это я не преувеличиваю, личный состав подвозит, выбрасывает и техника сразу исчезает, в пешем порядке идут в атаку", - отметил он.
https://ria.ru/20230729/tanki-1887124144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Боевые действия на Украине стали менее активными, заявил Путин
Путин: в настоящий момент боевые действия на Украине не такие активные, как два дня назад