https://ria.ru/20230729/putin-1887128103.html

Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита Россия — Африка

Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита Россия — Африка - РИА Новости, 30.07.2023

Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам саммита Россия — Африка

Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам форума Россия — Африка. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-29T23:38

2023-07-29T23:38

2023-07-30T07:45

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форум "россия — африка"

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам форума Россия — Африка.О потенциале Африки и российской поддержкеГлава государства отметил, что в странах этого континента скрыт огромный потенциал."Такой огромный потенциал, он нарастает, причем очень быстрыми темпами, в геометрической прогрессии, уже полтора миллиарда человек в Африке", - сказал глава государства.По его словам, население там живет пока бедно, многие недоедают, также наблюдается нехватка электроэнергии. Тем не менее прогресс наблюдается очень быстрый. Президент уточнил, что страны Африки проявляют большой интерес к сфере агропромышленного комплекса, а также к космическим исследованиям. Кроме того, они готовы принимать инвестиции из России и зарабатывать на этом рынке, сказал Путин.Президент напомнил, что конкретную помощь государствам Африки оказывал Советский Союз. Тогда существовало мнение, что деньги тратили зря, однако сейчас Россия думает об этом с благодарностью, так как это стало заделом прочного сотрудничества, подчеркнул он."Они создали такой мощный задел прочности дружеских отношений с африканскими странами. Не знаю, они сами-то рассчитывали на такой результат или нет", - сказал президент.По словам Путина, надо использовать советский опыт работы с этими странами, но действовать нужно по-новому. Он подчеркнул, что Россия готова оказывать гуманитарную помощь африканским государствам, при этом они не просят каких-то подачек, а стараются найти взаимоинтересные проекты.Путин также заявил, что странам Африки нужна стабильность во внутренней политике для развития экономики. Он отметил, что многие государства ставят вопросы и готовы начать производство на их территории в обоюдовыгодных проектах. Кроме того, президент отметил, что Африка нуждается на международных площадках в поддержке России как постоянного члена Совбеза ООН. По его словам, страны этого континента благодарны за позицию Москвы.Глава государства также подчеркнул, что атмосфера на саммите была раскованной и очень дружеской."Мне было очень приятно осознавать, что разные люди есть, конечно, и разные страны, и политика, но в целом — Африканский континент к нам настроен в высшей степени дружественно и положительно", — сказал президент.Об африканской мирной инициативе по УкраинеКак заявил Путин, африканские страны относятся к Украине хорошо и искренне ищут варианты для завершения конфликта. Он отметил, что их инициатива может лечь в основу мирных переговоров наряду с идеями Китая. При этом ее положения уже реализуются, в том числе обмен пленными и решение вопросов гуманитарного характера. Однако ряд пунктов президент назвал трудновыполнимыми. Речь идет, в частности, о прекращении огня, так как Киев сейчас ведет контрнаступление.Глава государства уточнил, что разговор с главами стран Африки на тему Украины был долгим и предметным. Он подчеркнул, что каждый высказался по этому вопросу. По словам президента, африканские государства на самом деле стремятся каким-либо образом добиться урегулирования конфликта."Я хочу еще раз подчеркнуть: это было с абсолютно дружеской позиции, реальный поиск каких-то путей, поиск каких-то возможностей для того, чтобы эту ситуацию разрядить", — сказал Путин.О ходе спецоперацииПрезидент также сообщил, что после переговоров по Украине разговаривал с командующими в зоне спецоперации. При этом он подчеркнул, что не считает управление войсками своим делом и не получает доклады каждый час. Тем не менее несколько раз в день глава государства связывается с Министерством обороны и конкретными подразделениями.По словам Путина, серьезных изменений в зоне спецоперации нет, ВСУ отправили свои подразделения к месту дислокации для восстановления. Он уточнил, что украинские войска понесли большие потери, однако сменили тактику — теперь они берегут бронемашины, подвозя людей к линии фронта и уезжая. Президент уточнил, что с 4 июня Киев лишился 415 танков. При этом всего удалось уничтожить более 1,3 тысячи бронемашин разного класса, две трети из них — западного производства.Глава государства отметил, что активных действий сейчас не наблюдается, однако ВСУ по-прежнему несут большие потери в живой силе. По его словам, на всех направлениях спецоперации противника удалось остановить и отбросить.Более того, по словам Путина, на участке ответственности генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева российские военные переходят в контрнаступление. "На двух участках они продвинулись, на одном — 15 километров по фронту. Делают это для того, чтобы уличить свое положение там: высотки занимают, опорные пункты новые создают, действуют уверенно", - уточнил он.Президент также заявил, что в Москве видят угрозу национальной безопасности Украины. По его словам, мобилизационный ресурс в этой стране иссякает. При этом ввод на территорию Украины польских войск может стать началом конца для некоторых ее земель."Там уже вбрасываются идеи введения определенных польских воинских подразделений в более широком плане — для обеспечения безопасности, потому что все выгребают в рамках мобилизационных мероприятий, а надо же как-то поддерживать порядок, дисциплину. Но если это произойдет, то это будет началом вот этого пути к отторжению западных территорий Украины в пользу Польши", — сказал глава государства.О зерновой сделке и ошибках ЗападаГоворя о черноморской инициативе, президент заявил, что ни одно из обещаний по поводу доставки российского зерна так и не было выполнено. "Мы многократно продляли наше участие в так называемой зерновой сделке, в надежде на то, что эти обещания будут исполнены, но в очередной раз мы сказали "нет". Теперь давайте сначала исполните, а потом мы вернемся в эту сделку", - сказал Путин.После выхода Москвы из соглашения цены на мировом рынке выросли, отметил он. Тем не менее это на руку России, так как ее прибыль увеличится и частью доходов она поделится с беднейшими государствами, подчеркнул Путин. Он пояснил, что страна остается мировым лидером по запасам зерна, несмотря на все попытки ей помешать.Как уточнил президент, к повышению цен изначально привела политика стран Запада, которые "пылесосом" начали скупать продовольствие во время пандемии. Эти государства также начали помогать своим предприятиям, но, в отличие от России, делали это неразумно, в результате чего началась эмиссия.В то же время Запад решил отказаться от угольной энергетики, однако солнца и ветра оказалось недостаточно, вследствие чего цены выросли. "Объем инвестиций в нефтегазовую отрасль за последние десятилетия упал до критического уровня. Но это всё длительные циклы производства, если сегодня вы не сложили нужных денег, нужного объема инвестиций, аукнется там через 5-6-7-10 лет. Вот так и произошло, и цены поднялись, а особенно в условиях пандемии все это начало цепляться одно за другое, имея ввиду и вот эту бесконтрольную эмиссию. Всё это привело к инфляции", - указал глава государства.По словам Путина, начало спецоперации на Украине стало толчком для начала экономических проблем Запада, но истинная их причина кроется в предыдущих ошибках.

https://ria.ru/20230730/podozrenie-1887130498.html

https://ria.ru/20230730/putin-1887132802.html

https://ria.ru/20230730/obmen-1887131297.html

https://ria.ru/20230730/polsha-1887133131.html

https://ria.ru/20230730/sammit-1887131527.html

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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Пресс-конференция Путина по итогам саммита Россия–Африка Пресс-конференция Путина по итогам саммита Россия–Африка 2023-07-29T23:38 true PT61M46S

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Станислав Ванд

африка, россия, украина, владимир путин, оон, форум "россия — африка"