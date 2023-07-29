https://ria.ru/20230729/putin-1887126539.html
Путин не считает своим делом управление войсками
Путин не считает своим делом управление войсками - РИА Новости, 29.07.2023
Путин не считает своим делом управление войсками
Президент России Владимир Путин не считает своим делом управление войсками, поэтому не получает доклады ежечасно, но несколько раз в день связывается с... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T23:25
2023-07-29T23:25
2023-07-29T23:25
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не считает своим делом управление войсками, поэтому не получает доклады ежечасно, но несколько раз в день связывается с Минобороны и конкретными подразделениями. "Не ежечасно, не считаю своим делом управление войсками, это неправильно, даже вредно. Потом ежечасно с передовой получать и невозможно, потому что люди, которые находятся на передовой, они должны пользоваться только специальными средствами связи, иначе это неприемлемо с точки зрения их безопасности", - сказал Путин. Президент отметил, что в курсе дел, происходящих там, он по несколько раз в день связывается с руководством Минобороны, а если нужно, то и с конкретными подразделениями.
https://ria.ru/20230729/tanki-1887124144.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин не считает своим делом управление войсками
Путин не считает своим делом управление войсками, поэтому не получает доклады ежечасно