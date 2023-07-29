https://ria.ru/20230729/putin-1887126539.html

Путин не считает своим делом управление войсками

Путин не считает своим делом управление войсками - РИА Новости, 29.07.2023

Путин не считает своим делом управление войсками

Президент России Владимир Путин не считает своим делом управление войсками, поэтому не получает доклады ежечасно, но несколько раз в день связывается с... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T23:25

2023-07-29T23:25

2023-07-29T23:25

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не считает своим делом управление войсками, поэтому не получает доклады ежечасно, но несколько раз в день связывается с Минобороны и конкретными подразделениями. "Не ежечасно, не считаю своим делом управление войсками, это неправильно, даже вредно. Потом ежечасно с передовой получать и невозможно, потому что люди, которые находятся на передовой, они должны пользоваться только специальными средствами связи, иначе это неприемлемо с точки зрения их безопасности", - сказал Путин. Президент отметил, что в курсе дел, происходящих там, он по несколько раз в день связывается с руководством Минобороны, а если нужно, то и с конкретными подразделениями.

https://ria.ru/20230729/tanki-1887124144.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, безопасность, владимир путин