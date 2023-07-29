https://ria.ru/20230729/putin-1887125529.html
Путин заявил о готовности России к военному столкновению с НАТО
Путин заявил о готовности России к военному столкновению с НАТО - РИА Новости, 30.07.2023
Путин заявил о готовности России к военному столкновению с НАТО
Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то захочет, Москва к этому готова, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-29T23:18
2023-07-29T23:18
2023-07-30T03:37
нато
россия
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то захочет, Москва к этому готова, заявил президент Владимир Путин.Россия, отметил он, "готова к любому сценарию", хотя этого никто не хочет. Глава государства напомнил, что по инициативе США был создан специальный механизм, чтобы избегать подобных конфликтов."У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются и имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации", - сказал Путин на пресс-конференции.Данный механизм, по его словам, указывает на нежелание сторон идти на прямое столкновение."Но если кто-то захочет - не мы - но мы готовы", - заключил президент.
https://ria.ru/20230724/kontrnastuplenie-1885849380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, россия, владимир путин, форум "россия — африка"
НАТО, Россия, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Путин заявил о готовности России к военному столкновению с НАТО
Президент Путин заявил, что Россия не хочет столкновения с НАТО, но готова к нему
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то захочет, Москва к этому готова, заявил президент Владимир Путин.
Россия, отметил он, "готова к любому сценарию", хотя этого никто не хочет. Глава государства напомнил, что по инициативе США был создан специальный механизм, чтобы избегать подобных конфликтов.
«
"У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются и имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации", - сказал Путин на пресс-конференции.
Данный механизм, по его словам, указывает на нежелание сторон идти на прямое столкновение.
"Но если кто-то захочет - не мы - но мы готовы", - заключил президент.
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