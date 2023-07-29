https://ria.ru/20230729/putin-1887125529.html

Путин заявил о готовности России к военному столкновению с НАТО

Путин заявил о готовности России к военному столкновению с НАТО - РИА Новости, 30.07.2023

Путин заявил о готовности России к военному столкновению с НАТО

Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то захочет, Москва к этому готова, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-29T23:18

2023-07-29T23:18

2023-07-30T03:37

нато

россия

владимир путин

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то захочет, Москва к этому готова, заявил президент Владимир Путин.Россия, отметил он, "готова к любому сценарию", хотя этого никто не хочет. Глава государства напомнил, что по инициативе США был создан специальный механизм, чтобы избегать подобных конфликтов."У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются и имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации", - сказал Путин на пресс-конференции.Данный механизм, по его словам, указывает на нежелание сторон идти на прямое столкновение."Но если кто-то захочет - не мы - но мы готовы", - заключил президент.

https://ria.ru/20230724/kontrnastuplenie-1885849380.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нато, россия, владимир путин, форум "россия — африка"