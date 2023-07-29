Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о готовности России к военному столкновению с НАТО - РИА Новости, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 29.07.2023 (обновлено: 03:37 30.07.2023)
https://ria.ru/20230729/putin-1887125529.html
Путин заявил о готовности России к военному столкновению с НАТО
Путин заявил о готовности России к военному столкновению с НАТО - РИА Новости, 30.07.2023
Путин заявил о готовности России к военному столкновению с НАТО
Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то захочет, Москва к этому готова, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-29T23:18
2023-07-30T03:37
нато
россия
владимир путин
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1887008012_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_3623d742e55abe0ec395448833fb2563.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то захочет, Москва к этому готова, заявил президент Владимир Путин.Россия, отметил он, "готова к любому сценарию", хотя этого никто не хочет. Глава государства напомнил, что по инициативе США был создан специальный механизм, чтобы избегать подобных конфликтов.&quot;У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются и имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации&quot;, - сказал Путин на пресс-конференции.Данный механизм, по его словам, указывает на нежелание сторон идти на прямое столкновение."Но если кто-то захочет - не мы - но мы готовы", - заключил президент.
https://ria.ru/20230724/kontrnastuplenie-1885849380.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1887008012_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_1f98e71fa8a7c611579388a132920a5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, россия, владимир путин, форум "россия — африка"
НАТО, Россия, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Путин заявил о готовности России к военному столкновению с НАТО

Президент Путин заявил, что Россия не хочет столкновения с НАТО, но готова к нему

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин на саммите "Россия — Африка"
Владимир Путин на саммите Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на саммите "Россия — Африка". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то захочет, Москва к этому готова, заявил президент Владимир Путин.
Россия, отметил он, "готова к любому сценарию", хотя этого никто не хочет. Глава государства напомнил, что по инициативе США был создан специальный механизм, чтобы избегать подобных конфликтов.
«

"У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются и имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации", - сказал Путин на пресс-конференции.

Данный механизм, по его словам, указывает на нежелание сторон идти на прямое столкновение.
"Но если кто-то захочет - не мы - но мы готовы", - заключил президент.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Время для США истекает: у Вашингтона осталось "несколько месяцев"
24 июля, 08:00
 
НАТОРоссияВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала