https://ria.ru/20230729/putin-1887121923.html

Путин отметил дружественный настрой африканских стран к России

Путин отметил дружественный настрой африканских стран к России - РИА Новости, 29.07.2023

Путин отметил дружественный настрой африканских стран к России

Приятно осознавать, что африканский континент настроен к России дружественно и положительно, это важная ваза для деловых отношений, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T22:48

2023-07-29T22:48

2023-07-29T22:54

россия

владимир путин

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Приятно осознавать, что африканский континент настроен к России дружественно и положительно, это важная ваза для деловых отношений, заявил президент РФ Владимир Путин."Мне было очень приятно осознавать, что разные люди есть, конечно, и разные страны, и политика, но в целом - африканский континент к нам настроен в высшей степени дружественно и положительно", - сказал Путин на пресс-конференции.Он заметил, что это важная база, на основе которой можно строить отношения делового плана.

https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, форум "россия — африка"