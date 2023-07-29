https://ria.ru/20230729/putin-1887121923.html
Путин отметил дружественный настрой африканских стран к России
Путин отметил дружественный настрой африканских стран к России - РИА Новости, 29.07.2023
Путин отметил дружественный настрой африканских стран к России
Приятно осознавать, что африканский континент настроен к России дружественно и положительно, это важная ваза для деловых отношений, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T22:48
2023-07-29T22:48
2023-07-29T22:54
россия
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Приятно осознавать, что африканский континент настроен к России дружественно и положительно, это важная ваза для деловых отношений, заявил президент РФ Владимир Путин."Мне было очень приятно осознавать, что разные люди есть, конечно, и разные страны, и политика, но в целом - африканский континент к нам настроен в высшей степени дружественно и положительно", - сказал Путин на пресс-конференции.Он заметил, что это важная база, на основе которой можно строить отношения делового плана.
https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, форум "россия — африка"
Россия, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Путин отметил дружественный настрой африканских стран к России
Путин отметил дружественный и положительный настрой африканского континента к России