https://ria.ru/20230729/putin-1887121703.html

Путин заявил о необходимости обновления построенного в Африке при СССР

Путин заявил о необходимости обновления построенного в Африке при СССР - РИА Новости, 29.07.2023

Путин заявил о необходимости обновления построенного в Африке при СССР

Построенное при СССР в Африке требует ремонта и развития, на советской и отечественной базе России это сделать дешевле и эффективней, сообщил президент РФ... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T22:46

2023-07-29T22:46

2023-07-29T23:23

ссср

африка

россия

владимир путин

форум "россия — африка"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886804218_0:289:3127:2048_1920x0_80_0_0_674fdf7c0c15b32a2f6ddd234fe956b8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Построенное при СССР в Африке требует ремонта и развития, на советской и отечественной базе России это сделать дешевле и эффективней, сообщил президент РФ Владимир Путин."Тогда (в период СССР - ред.) на старые порядки многое делали. По-другому было и невозможно. Но это всё играет роль. В том числе в практическом плане. Ну, допустим, мы построили много электростанций, построили много металлургических заводов, объектов инфраструктуры - это требует обновлений, ремонта, развития", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.По словам президент работать на отечественной или советской базе "легче, дешевле и эффективнее"."Это просто реальный практический задел, которым мы должны заниматься. В некоторых местах и делали", - уточнил он.Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" прошел 27-28 июля. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.По итогам саммита его участники согласовали основную декларацию, а также несколько тематических документов. Кроме того, они приняли план действий форума на 2023-2026 годы.

https://ria.ru/20230729/podderzhka-1887123872.html

https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html

ссср

африка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ссср, африка, россия, владимир путин, форум "россия — африка"