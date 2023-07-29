https://ria.ru/20230729/putin-1887121703.html
Путин заявил о необходимости обновления построенного в Африке при СССР
Путин заявил о необходимости обновления построенного в Африке при СССР - РИА Новости, 29.07.2023
Путин заявил о необходимости обновления построенного в Африке при СССР
Построенное при СССР в Африке требует ремонта и развития, на советской и отечественной базе России это сделать дешевле и эффективней, сообщил президент РФ... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T22:46
2023-07-29T22:46
2023-07-29T23:23
ссср
африка
россия
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Построенное при СССР в Африке требует ремонта и развития, на советской и отечественной базе России это сделать дешевле и эффективней, сообщил президент РФ Владимир Путин."Тогда (в период СССР - ред.) на старые порядки многое делали. По-другому было и невозможно. Но это всё играет роль. В том числе в практическом плане. Ну, допустим, мы построили много электростанций, построили много металлургических заводов, объектов инфраструктуры - это требует обновлений, ремонта, развития", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ.По словам президент работать на отечественной или советской базе "легче, дешевле и эффективнее"."Это просто реальный практический задел, которым мы должны заниматься. В некоторых местах и делали", - уточнил он.Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" прошел 27-28 июля. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.По итогам саммита его участники согласовали основную декларацию, а также несколько тематических документов. Кроме того, они приняли план действий форума на 2023-2026 годы.
https://ria.ru/20230729/podderzhka-1887123872.html
https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, африка, россия, владимир путин, форум "россия — африка"
СССР, Африка, Россия, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Путин заявил о необходимости обновления построенного в Африке при СССР
Путин заявил о необходимости обновления и развития построенного в Африке при СССР
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Построенное при СССР в Африке требует ремонта и развития, на советской и отечественной базе России это сделать дешевле и эффективней, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"Тогда (в период СССР - ред.) на старые порядки многое делали. По-другому было и невозможно. Но это всё играет роль. В том числе в практическом плане. Ну, допустим, мы построили много электростанций, построили много металлургических заводов, объектов инфраструктуры - это требует обновлений, ремонта, развития", - сказал Путин
на встрече с представителями СМИ.
Путин заявил, что страны Африки помнят о поддержке со стороны России
По словам президент работать на отечественной или советской базе "легче, дешевле и эффективнее".
«
"Это просто реальный практический задел, которым мы должны заниматься. В некоторых местах и делали", - уточнил он.
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" прошел 27-28 июля. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
По итогам саммита его участники согласовали основную декларацию, а также несколько тематических документов. Кроме того, они приняли план действий форума на 2023-2026 годы.
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