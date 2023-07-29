https://ria.ru/20230729/putin-1887121011.html
Путин заявил об огромном потенциале в странах Африки
Путин заявил об огромном потенциале в странах Африки - РИА Новости, 29.07.2023
Путин заявил об огромном потенциале в странах Африки
Страны Африки имеют огромный потенциал, который нарастает с геометрической прогрессией, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T22:41
2023-07-29T22:41
2023-07-29T23:13
африка
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Страны Африки имеют огромный потенциал, который нарастает с геометрической прогрессией, сообщил президент России Владимир Путин."Наши попытки работать на африканском направлении сегодня делаются в интересах, прежде всего, России. И здесь очень много составляющих. Давайте начнем с экономики. Такой огромный потенциал, он нарастает, причем очень быстрыми темпами, в геометрической прогрессии, уже полтора миллиарда человек в Африке", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.Президент также отметил, что африканский континент - кладезь минеральных ресурсов."Некоторые страны Азии фактически свои резервы переводят в минеральные ресурсы Африки", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, в мире, владимир путин, форум "россия — африка"
Африка, В мире, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Путин заявил об огромном потенциале в странах Африки
Путин отметил огромный потенциал стран Африки, нарастающий с геометрической прогрессией