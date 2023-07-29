https://ria.ru/20230729/putin-1887121011.html

Путин заявил об огромном потенциале в странах Африки

Путин заявил об огромном потенциале в странах Африки - РИА Новости, 29.07.2023

Путин заявил об огромном потенциале в странах Африки

Страны Африки имеют огромный потенциал, который нарастает с геометрической прогрессией, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T22:41

2023-07-29T22:41

2023-07-29T23:13

африка

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Страны Африки имеют огромный потенциал, который нарастает с геометрической прогрессией, сообщил президент России Владимир Путин."Наши попытки работать на африканском направлении сегодня делаются в интересах, прежде всего, России. И здесь очень много составляющих. Давайте начнем с экономики. Такой огромный потенциал, он нарастает, причем очень быстрыми темпами, в геометрической прогрессии, уже полтора миллиарда человек в Африке", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.Президент также отметил, что африканский континент - кладезь минеральных ресурсов."Некоторые страны Азии фактически свои резервы переводят в минеральные ресурсы Африки", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html

африка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

африка, в мире, владимир путин, форум "россия — африка"