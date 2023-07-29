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Путин высоко оценил интенсивность политического диалога с Мали - РИА Новости, 29.07.2023
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17:50 29.07.2023 (обновлено: 18:01 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/putin-1887092603.html
Путин высоко оценил интенсивность политического диалога с Мали
Путин высоко оценил интенсивность политического диалога с Мали - РИА Новости, 29.07.2023
Путин высоко оценил интенсивность политического диалога с Мали
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой заявил, что интенсивность политического диалога между двумя... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T17:50
2023-07-29T18:01
мали
россия
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой заявил, что интенсивность политического диалога между двумя странами высока, но есть спад в торговле."Отмечаем высокую интенсивность политического диалога, регулярно общаются наши министры иностранных дел… Мы со своей стороны нацелены на активизацию торгово-инвестиционных связей. К сожалению, у нас наблюдается некоторый спад, он и так-то небольшой был, хотя со многими странами Африки у нас растет товарооборот", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230729/mali-1887091862.html
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мали, россия, владимир путин, форум "россия — африка"
Мали, Россия, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Путин высоко оценил интенсивность политического диалога с Мали

Путин: интенсивность политического диалога России и Мали высока, но есть спад в торговле

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой заявил, что интенсивность политического диалога между двумя странами высока, но есть спад в торговле.
«
"Отмечаем высокую интенсивность политического диалога, регулярно общаются наши министры иностранных дел… Мы со своей стороны нацелены на активизацию торгово-инвестиционных связей. К сожалению, у нас наблюдается некоторый спад, он и так-то небольшой был, хотя со многими странами Африки у нас растет товарооборот", - сказал Путин.
Рабочий обед президента РФ Владимира Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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МалиРоссияВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"
 
 
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