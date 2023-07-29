https://ria.ru/20230729/putin-1887092603.html
Путин высоко оценил интенсивность политического диалога с Мали
Путин высоко оценил интенсивность политического диалога с Мали - РИА Новости, 29.07.2023
Путин высоко оценил интенсивность политического диалога с Мали
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой заявил, что интенсивность политического диалога между двумя... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T17:50
2023-07-29T17:50
2023-07-29T18:01
мали
россия
владимир путин
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1887008012_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_3623d742e55abe0ec395448833fb2563.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой заявил, что интенсивность политического диалога между двумя странами высока, но есть спад в торговле."Отмечаем высокую интенсивность политического диалога, регулярно общаются наши министры иностранных дел… Мы со своей стороны нацелены на активизацию торгово-инвестиционных связей. К сожалению, у нас наблюдается некоторый спад, он и так-то небольшой был, хотя со многими странами Африки у нас растет товарооборот", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230729/mali-1887091862.html
мали
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1887008012_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_1f98e71fa8a7c611579388a132920a5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мали, россия, владимир путин, форум "россия — африка"
Мали, Россия, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Путин высоко оценил интенсивность политического диалога с Мали
Путин: интенсивность политического диалога России и Мали высока, но есть спад в торговле