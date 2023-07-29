https://ria.ru/20230729/putin-1887092603.html

Путин высоко оценил интенсивность политического диалога с Мали

Путин высоко оценил интенсивность политического диалога с Мали - РИА Новости, 29.07.2023

Путин высоко оценил интенсивность политического диалога с Мали

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой заявил, что интенсивность политического диалога между двумя... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T17:50

2023-07-29T17:50

2023-07-29T18:01

мали

россия

владимир путин

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой заявил, что интенсивность политического диалога между двумя странами высока, но есть спад в торговле."Отмечаем высокую интенсивность политического диалога, регулярно общаются наши министры иностранных дел… Мы со своей стороны нацелены на активизацию торгово-инвестиционных связей. К сожалению, у нас наблюдается некоторый спад, он и так-то небольшой был, хотя со многими странами Африки у нас растет товарооборот", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230729/mali-1887091862.html

мали

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

мали, россия, владимир путин, форум "россия — африка"