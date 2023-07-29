https://ria.ru/20230729/putin-1887086782.html
Нет ничего более ценного, чем семьи, где много детей, заявил Путин
Нет ничего более ценного, чем семьи, где много детей, заявил Путин - РИА Новости, 29.07.2023
Нет ничего более ценного, чем семьи, где много детей, заявил Путин
Нет ничего лучше и ценнее, чем семьи, где растет много детей, заявил президент России Владимир Путин, выразив надежду, что таких семей с настоящими ценностями в РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T17:09
2023-07-29T17:09
2023-07-29T17:09
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Нет ничего лучше и ценнее, чем семьи, где растет много детей, заявил президент России Владимир Путин, выразив надежду, что таких семей с настоящими ценностями в стране будет только больше. "Глядя на вас, все понимают, насколько важно родительское семейное счастье. Что нет ничего лучше, ничего более ценного, чем семья, где растет много детей. Будем надеяться, таких семей, олицетворяющих настоящие, истинные, неискусственные ценности, у нас будет становиться все больше и больше", - сказал он в ходе общения с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Путин также отметил, что такие семьи "составляют гордость нашей страны". "Вы воспитываете детей в атмосфере любви, заботы, взаимного уважения и взаимной поддержки и, что очень важно, подаете замечательный пример другим людям", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20230721/ipoteka-1885385977.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Нет ничего более ценного, чем семьи, где много детей, заявил Путин
Путин: нет ничего лучше и ценнее, чем семьи, где растет много детей
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Нет ничего лучше и ценнее, чем семьи, где растет много детей, заявил президент России Владимир Путин, выразив надежду, что таких семей с настоящими ценностями в стране будет только больше.
"Глядя на вас, все понимают, насколько важно родительское семейное счастье. Что нет ничего лучше, ничего более ценного, чем семья, где растет много детей. Будем надеяться, таких семей, олицетворяющих настоящие, истинные, неискусственные ценности, у нас будет становиться все больше и больше", - сказал он в ходе общения с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
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Путин также отметил, что такие семьи "составляют гордость нашей страны".
"Вы воспитываете детей в атмосфере любви, заботы, взаимного уважения и взаимной поддержки и, что очень важно, подаете замечательный пример другим людям", - подчеркнул президент.
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