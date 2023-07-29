Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о подходах России и Гвинеи-Бисау по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 29.07.2023 (обновлено: 15:50 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/putin-1887076058.html
Путин рассказал о подходах России и Гвинеи-Бисау по борьбе с терроризмом
Путин рассказал о подходах России и Гвинеи-Бисау по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 29.07.2023
Путин рассказал о подходах России и Гвинеи-Бисау по борьбе с терроризмом
Подходы России и Гвинеи-Бисау по международным вопросам, включая борьбу с терроризмом, очень близки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:48
2023-07-29T15:50
россия
гвинея-бисау
в мире
владимир путин
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886786666_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_9afdbae8cfedda96a1d4a993300ec648.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Подходы России и Гвинеи-Бисау по международным вопросам, включая борьбу с терроризмом, очень близки, заявил президент РФ Владимир Путин."Подходы России и Гвинеи-Бисау к формированию многополярного миропорядка и международной безопасности, борьбе с терроризмом, соблюдению норм международного права, сохранению центральной и координирующей роли ООН - все это вопросы, по которым наши позиции очень близки с вашими", - сказал он на встрече с президентом Республики Гвинея-Бисао Умару Эмбало.Путин отметил, что Гвинея-Бисао традиционно поддерживает важные для России внешнеполитические инициативы."И благодарны за неизменную поддержку наших кандидатур в выборные органы системы ООН и другие международные организации", - сказал президент России.
https://ria.ru/20230729/afrika-1887052293.html
https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html
россия
гвинея-бисау
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886786666_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_925584c83e781e6f1fbadb56b1e59df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, гвинея-бисау, в мире, владимир путин, оон
Россия, Гвинея-Бисау, В мире, Владимир Путин, ООН
Путин рассказал о подходах России и Гвинеи-Бисау по борьбе с терроризмом

Путин: подходы России и Гвинеи-Бисау по международным вопросам совпадают

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Подходы России и Гвинеи-Бисау по международным вопросам, включая борьбу с терроризмом, очень близки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подходы России и Гвинеи-Бисау к формированию многополярного миропорядка и международной безопасности, борьбе с терроризмом, соблюдению норм международного права, сохранению центральной и координирующей роли ООН - все это вопросы, по которым наши позиции очень близки с вашими", - сказал он на встрече с президентом Республики Гвинея-Бисао Умару Эмбало.
Пленарное заедание II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Итоги второго саммита Россия — Африка
12:55
Путин отметил, что Гвинея-Бисао традиционно поддерживает важные для России внешнеполитические инициативы.
"И благодарны за неизменную поддержку наших кандидатур в выборные органы системы ООН и другие международные организации", - сказал президент России.
Баннеры у Исаакиевского собора, приуроченные к II саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия — Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Больше чем оружие: зачем Африке нужна Россия, а России — Африка
08:00
 
РоссияГвинея-БисауВ миреВладимир ПутинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала