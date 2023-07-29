https://ria.ru/20230729/putin-1887076058.html

Путин рассказал о подходах России и Гвинеи-Бисау по борьбе с терроризмом

Путин рассказал о подходах России и Гвинеи-Бисау по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 29.07.2023

Путин рассказал о подходах России и Гвинеи-Бисау по борьбе с терроризмом

Подходы России и Гвинеи-Бисау по международным вопросам, включая борьбу с терроризмом, очень близки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T15:48

2023-07-29T15:48

2023-07-29T15:50

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гвинея-бисау

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Подходы России и Гвинеи-Бисау по международным вопросам, включая борьбу с терроризмом, очень близки, заявил президент РФ Владимир Путин."Подходы России и Гвинеи-Бисау к формированию многополярного миропорядка и международной безопасности, борьбе с терроризмом, соблюдению норм международного права, сохранению центральной и координирующей роли ООН - все это вопросы, по которым наши позиции очень близки с вашими", - сказал он на встрече с президентом Республики Гвинея-Бисао Умару Эмбало.Путин отметил, что Гвинея-Бисао традиционно поддерживает важные для России внешнеполитические инициативы."И благодарны за неизменную поддержку наших кандидатур в выборные органы системы ООН и другие международные организации", - сказал президент России.

https://ria.ru/20230729/afrika-1887052293.html

https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html

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гвинея-бисау

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Дарья Буймова

россия, гвинея-бисау, в мире, владимир путин, оон