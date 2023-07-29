https://ria.ru/20230729/putin-1887067605.html

Путин: Россия может обсудить увеличение квоты студентов из Буркина-Фасо

Путин: Россия может обсудить увеличение квоты студентов из Буркина-Фасо - РИА Новости, 29.07.2023

Путин: Россия может обсудить увеличение квоты студентов из Буркина-Фасо

Россия готова рассмотреть возможность увеличения квоты студентов из Буркина-Фасо в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T14:48

2023-07-29T14:48

2023-07-29T14:48

россия

владимир путин

оон

буркина-фасо

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия готова рассмотреть возможность увеличения квоты студентов из Буркина-Фасо в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. "В 2023-24 учебном году для Буркина-Фасо выделено 10 государственных стипендий. В случае заинтересованности рассмотрим возможность увеличения этой квоты, господин президент", - сказал он на встрече с президентом переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. Путин отметил, что РФ будет и впредь содействовать Буркина-Фасо в подготовке национальных кадров в РФ по гражданским специальностям. Говоря о сотрудничестве двух стран на международной арене, Путин отметил хороший уровень взаимодействия в ООН и других международных организациях.

https://ria.ru/20230729/putin-1887064966.html

https://ria.ru/20230729/burkina-faso-1886376653.html

россия

буркина-фасо

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, оон, буркина-фасо, в мире