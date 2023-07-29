https://ria.ru/20230729/putin-1887067605.html
Путин: Россия может обсудить увеличение квоты студентов из Буркина-Фасо
Путин: Россия может обсудить увеличение квоты студентов из Буркина-Фасо - РИА Новости, 29.07.2023
Путин: Россия может обсудить увеличение квоты студентов из Буркина-Фасо
Россия готова рассмотреть возможность увеличения квоты студентов из Буркина-Фасо в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T14:48
2023-07-29T14:48
2023-07-29T14:48
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия готова рассмотреть возможность увеличения квоты студентов из Буркина-Фасо в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. "В 2023-24 учебном году для Буркина-Фасо выделено 10 государственных стипендий. В случае заинтересованности рассмотрим возможность увеличения этой квоты, господин президент", - сказал он на встрече с президентом переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. Путин отметил, что РФ будет и впредь содействовать Буркина-Фасо в подготовке национальных кадров в РФ по гражданским специальностям. Говоря о сотрудничестве двух стран на международной арене, Путин отметил хороший уровень взаимодействия в ООН и других международных организациях.
https://ria.ru/20230729/putin-1887064966.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, оон, буркина-фасо, в мире
Россия, Владимир Путин, ООН, Буркина-Фасо, В мире
Путин: Россия может обсудить увеличение квоты студентов из Буркина-Фасо
Путин: Россия готова рассмотреть возможность увеличения квоты студентов из Буркина-Фасо
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия готова рассмотреть возможность увеличения квоты студентов из Буркина-Фасо в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В 2023-24 учебном году для Буркина-Фасо выделено 10 государственных стипендий. В случае заинтересованности рассмотрим возможность увеличения этой квоты, господин президент", - сказал он на встрече с президентом переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.
Путин рассказал о товарообороте с Буркина-Фасо
Путин отметил, что РФ будет и впредь содействовать Буркина-Фасо в подготовке национальных кадров в РФ по гражданским специальностям.
Говоря о сотрудничестве двух стран на международной арене, Путин отметил хороший уровень взаимодействия в ООН
и других международных организациях.
Межгосударственные отношения России и Буркина-Фасо