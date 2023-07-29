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Путин: Россия может обсудить увеличение квоты студентов из Буркина-Фасо - РИА Новости, 29.07.2023
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14:48 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/putin-1887067605.html
Путин: Россия может обсудить увеличение квоты студентов из Буркина-Фасо
Путин: Россия может обсудить увеличение квоты студентов из Буркина-Фасо - РИА Новости, 29.07.2023
Путин: Россия может обсудить увеличение квоты студентов из Буркина-Фасо
Россия готова рассмотреть возможность увеличения квоты студентов из Буркина-Фасо в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T14:48
2023-07-29T14:48
россия
владимир путин
оон
буркина-фасо
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия готова рассмотреть возможность увеличения квоты студентов из Буркина-Фасо в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин. "В 2023-24 учебном году для Буркина-Фасо выделено 10 государственных стипендий. В случае заинтересованности рассмотрим возможность увеличения этой квоты, господин президент", - сказал он на встрече с президентом переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. Путин отметил, что РФ будет и впредь содействовать Буркина-Фасо в подготовке национальных кадров в РФ по гражданским специальностям. Говоря о сотрудничестве двух стран на международной арене, Путин отметил хороший уровень взаимодействия в ООН и других международных организациях.
https://ria.ru/20230729/putin-1887064966.html
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россия, владимир путин, оон, буркина-фасо, в мире
Россия, Владимир Путин, ООН, Буркина-Фасо, В мире
Путин: Россия может обсудить увеличение квоты студентов из Буркина-Фасо

Путин: Россия готова рассмотреть возможность увеличения квоты студентов из Буркина-Фасо

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраим Траоре во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраим Траоре во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраим Траоре во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия готова рассмотреть возможность увеличения квоты студентов из Буркина-Фасо в РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В 2023-24 учебном году для Буркина-Фасо выделено 10 государственных стипендий. В случае заинтересованности рассмотрим возможность увеличения этой квоты, господин президент", - сказал он на встрече с президентом переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Путин рассказал о товарообороте с Буркина-Фасо
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Путин отметил, что РФ будет и впредь содействовать Буркина-Фасо в подготовке национальных кадров в РФ по гражданским специальностям.
Говоря о сотрудничестве двух стран на международной арене, Путин отметил хороший уровень взаимодействия в ООН и других международных организациях.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент переходного периода Буркина-Фасо Поль-Анри Сандаого Дамиба во ремя встречи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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