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Медведев назвал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина неисполнимым - РИА Новости, 29.07.2023
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12:50 29.07.2023 (обновлено: 13:23 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/putin-1887051998.html
Медведев назвал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина неисполнимым
Медведев назвал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина неисполнимым - РИА Новости, 29.07.2023
Медведев назвал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина неисполнимым
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал неисполнимым и опасным для мира решение международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на "арест" президента РФ РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T12:50
2023-07-29T13:23
россия
международный уголовный суд
дмитрий медведев
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал неисполнимым и опасным для мира решение международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на "арест" президента РФ Владимира Путина."Судьи убогого МУС продолжают оправдывать свое неисполнимое и поэтому опасное для мира на планете решение о выдаче ордера на арест президента России", - написал он в телеграм-канале.Медведев также назвал ордеры на "арест" и процессы против России забавами от бессилия, напомнив, что все "это потенциально опасные игрища"."Ордеры, прокуроры, процессы против России – все это забавы наших врагов, которыми они развлекают себя от бессилия. И все же надо помнить – это потенциально опасные игрища. И такого рода действия могут в какой-то момент действительно стать casus belli", - написал он.Медведев заявил, что решения Международного уголовного суда (МУС) ничтожны для России до тех пор, пока она добровольно не станет участником этой организации, а этого не произойдет никогда."Наша страна не имеет никакого отношения к Римскому статуту МУС и не обязана с ним сотрудничать. Его решения для нас ничтожны до тех пор, пока мы добровольно не станем участником этой организации. А этого не произойдет никогда", - написал он.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
https://ria.ru/20230721/yuar-1885503026.html
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россия, международный уголовный суд, дмитрий медведев, владимир путин, в мире
Россия, Международный уголовный суд, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, В мире
Медведев назвал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина неисполнимым

Медведев назвал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина неисполнимым и опасным

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал неисполнимым и опасным для мира решение международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на "арест" президента РФ Владимира Путина.
"Судьи убогого МУС продолжают оправдывать свое неисполнимое и поэтому опасное для мира на планете решение о выдаче ордера на арест президента России", - написал он в телеграм-канале.
Медведев также назвал ордеры на "арест" и процессы против России забавами от бессилия, напомнив, что все "это потенциально опасные игрища".
"Ордеры, прокуроры, процессы против России – все это забавы наших врагов, которыми они развлекают себя от бессилия. И все же надо помнить – это потенциально опасные игрища. И такого рода действия могут в какой-то момент действительно стать casus belli", - написал он.
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Медведев заявил, что решения Международного уголовного суда (МУС) ничтожны для России до тех пор, пока она добровольно не станет участником этой организации, а этого не произойдет никогда.
"Наша страна не имеет никакого отношения к Римскому статуту МУС и не обязана с ним сотрудничать. Его решения для нас ничтожны до тех пор, пока мы добровольно не станем участником этой организации. А этого не произойдет никогда", - написал он.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
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