https://ria.ru/20230729/putin-1887043499.html

После встречи Путина с лидерами Африки готовится заявление по Украине

После встречи Путина с лидерами Африки готовится заявление по Украине - РИА Новости, 29.07.2023

После встречи Путина с лидерами Африки готовится заявление по Украине

По итогам встречи Владимира Путина с африканскими лидерами готовится совместное заявление по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T11:54

2023-07-29T11:54

2023-07-29T16:07

украина

африка

россия

форум "россия — африка"

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. По итогам встречи Владимира Путина с африканскими лидерами готовится совместное заявление по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Заявления и Путина, и господина (президента ЮАР Сирила. — Прим. ред.) Рамафосы вы слышали, они были публичные. Дальше дискуссия шла в закрытом режиме. По итогам этой встречи сейчас готовится краткое заявление совместное", — отметил Песков.Представитель Кремля напомнил, что российский лидер и его коллеги начали обсуждать ситуацию на Украине накануне вечером и завершили переговоры лишь сегодня в районе двух часов ночи.Сейчас стороны согласовывают совместное заявление, его выпустят сразу после завершения процедуры, уточнил Песков. Как отметил сам Путин, встреча с африканскими лидерами прошла продуктивно.Второй саммит и экономический форум Россия — Африка проходил 27-28 июля. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.По итогам саммита его участники согласовали основную декларацию, а также несколько тематических документов. Кроме того, они приняли план действий форума на 2023-2026 годы.

https://ria.ru/20230729/putin-1887009358.html

https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, африка, россия, форум "россия — африка", политика, владимир путин, дмитрий песков