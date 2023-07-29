https://ria.ru/20230729/putin-1887043499.html
После встречи Путина с лидерами Африки готовится заявление по Украине
После встречи Путина с лидерами Африки готовится заявление по Украине - РИА Новости, 29.07.2023
После встречи Путина с лидерами Африки готовится заявление по Украине
По итогам встречи Владимира Путина с африканскими лидерами готовится совместное заявление по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:54
2023-07-29T11:54
2023-07-29T16:07
украина
африка
россия
форум "россия — африка"
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. По итогам встречи Владимира Путина с африканскими лидерами готовится совместное заявление по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Заявления и Путина, и господина (президента ЮАР Сирила. — Прим. ред.) Рамафосы вы слышали, они были публичные. Дальше дискуссия шла в закрытом режиме. По итогам этой встречи сейчас готовится краткое заявление совместное", — отметил Песков.Представитель Кремля напомнил, что российский лидер и его коллеги начали обсуждать ситуацию на Украине накануне вечером и завершили переговоры лишь сегодня в районе двух часов ночи.Сейчас стороны согласовывают совместное заявление, его выпустят сразу после завершения процедуры, уточнил Песков. Как отметил сам Путин, встреча с африканскими лидерами прошла продуктивно.Второй саммит и экономический форум Россия — Африка проходил 27-28 июля. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.По итогам саммита его участники согласовали основную декларацию, а также несколько тематических документов. Кроме того, они приняли план действий форума на 2023-2026 годы.
https://ria.ru/20230729/putin-1887009358.html
https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, африка, россия, форум "россия — африка", политика, владимир путин, дмитрий песков
Украина, Африка, Россия, Форум "Россия — Африка", Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
После встречи Путина с лидерами Африки готовится заявление по Украине
Песков: после встречи Путина с лидерами Африки готовится совместное заявление по Украине
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. По итогам встречи Владимира Путина с африканскими лидерами готовится совместное заявление по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Заявления и Путина, и господина (президента ЮАР Сирила. — Прим. ред.) Рамафосы вы слышали, они были публичные. Дальше дискуссия шла в закрытом режиме. По итогам этой встречи сейчас готовится краткое заявление совместное", — отметил Песков.
Представитель Кремля напомнил, что российский лидер и его коллеги начали обсуждать ситуацию на Украине накануне вечером и завершили переговоры лишь сегодня в районе двух часов ночи.
Сейчас стороны согласовывают совместное заявление, его выпустят сразу после завершения процедуры, уточнил Песков. Как отметил сам Путин, встреча с африканскими лидерами прошла продуктивно.
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Второй саммит и экономический форум Россия
— Африка проходил 27-28 июля. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
По итогам саммита его участники согласовали основную декларацию, а также несколько тематических документов. Кроме того, они приняли план действий форума на 2023-2026 годы.
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