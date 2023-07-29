Рейтинг@Mail.ru
После встречи Путина с лидерами Африки готовится заявление по Украине - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 29.07.2023 (обновлено: 16:07 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/putin-1887043499.html
После встречи Путина с лидерами Африки готовится заявление по Украине
После встречи Путина с лидерами Африки готовится заявление по Украине - РИА Новости, 29.07.2023
После встречи Путина с лидерами Африки готовится заявление по Украине
По итогам встречи Владимира Путина с африканскими лидерами готовится совместное заявление по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:54
2023-07-29T16:07
украина
африка
россия
форум "россия — африка"
политика
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886984629_0:187:3308:2048_1920x0_80_0_0_9cb608d3813b5729b16613288ee5a71b.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. По итогам встречи Владимира Путина с африканскими лидерами готовится совместное заявление по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Заявления и Путина, и господина (президента ЮАР Сирила. — Прим. ред.) Рамафосы вы слышали, они были публичные. Дальше дискуссия шла в закрытом режиме. По итогам этой встречи сейчас готовится краткое заявление совместное", — отметил Песков.Представитель Кремля напомнил, что российский лидер и его коллеги начали обсуждать ситуацию на Украине накануне вечером и завершили переговоры лишь сегодня в районе двух часов ночи.Сейчас стороны согласовывают совместное заявление, его выпустят сразу после завершения процедуры, уточнил Песков. Как отметил сам Путин, встреча с африканскими лидерами прошла продуктивно.Второй саммит и экономический форум Россия — Африка проходил 27-28 июля. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.По итогам саммита его участники согласовали основную декларацию, а также несколько тематических документов. Кроме того, они приняли план действий форума на 2023-2026 годы.
https://ria.ru/20230729/putin-1887009358.html
https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html
украина
африка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886984629_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_adfa5d2e568d759653679f63879cdfc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, африка, россия, форум "россия — африка", политика, владимир путин, дмитрий песков
Украина, Африка, Россия, Форум "Россия — Африка", Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
После встречи Путина с лидерами Африки готовится заявление по Украине

Песков: после встречи Путина с лидерами Африки готовится совместное заявление по Украине

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСаммит Россия — Африка
Саммит Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Саммит Россия — Африка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. По итогам встречи Владимира Путина с африканскими лидерами готовится совместное заявление по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Заявления и Путина, и господина (президента ЮАР Сирила. — Прим. ред.) Рамафосы вы слышали, они были публичные. Дальше дискуссия шла в закрытом режиме. По итогам этой встречи сейчас готовится краткое заявление совместное", — отметил Песков.
Представитель Кремля напомнил, что российский лидер и его коллеги начали обсуждать ситуацию на Украине накануне вечером и завершили переговоры лишь сегодня в районе двух часов ночи.
Сейчас стороны согласовывают совместное заявление, его выпустят сразу после завершения процедуры, уточнил Песков. Как отметил сам Путин, встреча с африканскими лидерами прошла продуктивно.
Рабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Путин поблагодарил лидеров делегации Африки за мирные инициативы по Украине
00:22
Второй саммит и экономический форум Россия — Африка проходил 27-28 июля. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
По итогам саммита его участники согласовали основную декларацию, а также несколько тематических документов. Кроме того, они приняли план действий форума на 2023-2026 годы.
Баннеры у Исаакиевского собора, приуроченные к II саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия — Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Больше чем оружие: зачем Африке нужна Россия, а России — Африка
08:00
 
УкраинаАфрикаРоссияФорум "Россия — Африка"ПолитикаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала