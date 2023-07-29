https://ria.ru/20230729/putin-1887009358.html
Путин поблагодарил лидеров делегации Африки за мирные инициативы по Украине
Путин поблагодарил лидеров делегации Африки за мирные инициативы по Украине - РИА Новости, 29.07.2023
Путин поблагодарил лидеров делегации Африки за мирные инициативы по Украине
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств заявил, что Россия ценит их подход к поиску разрешения конфликта на Украине. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T00:22
2023-07-29T00:22
2023-07-29T00:28
украина
африка
форум "россия — африка"
владимир путин
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1887007223_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_a71de74b788fb3fff9e95147fb502799.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств заявил, что Россия ценит их подход к поиску разрешения конфликта на Украине.Обращаясь к участникам встречи, Путин отметил: "Я знаю, что вы искренне стремитесь оказать возможное содействие в достижении справедливого и устойчивого разрешения конфликта, и мы, конечно, очень ценим ваш сбалансированный подход, а также то, что вы не поддержали и не поддерживаете антироссийскую риторику, антироссийскую кампанию"."Если бы это произошло, у нас бы сейчас и разговора этого не состоялось", - заметил он.При этом Путин обратил внимание на слова председателя Евросоюза о том, что страны Африки против госпереворотов."Я с этим полностью согласен. Но вторая проблема, которая привела к сегодняшнему кризису, это как раз госпереворот на Украине в 2014 году, это был именно государственный антиконституционный вооруженный кровавый переворот, который западные страны активно поддержали", - сказал президент РФ.При этом, по его словам, страны Запада "пренебрегли всякими нормами международного права и публично сказали, что они поддержали этот госпереворот, и даже сказали сумму, которую они на это истратили, без всякого стеснения".
https://ria.ru/20230729/peregovory-1887009018.html
https://ria.ru/20230729/putin-1887009162.html
украина
африка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1887007223_376:0:3105:2047_1920x0_80_0_0_e480a76656fa838613aa3ba2a3b20aa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, африка, форум "россия — африка", владимир путин, россия, в мире
Украина, Африка, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин, Россия, В мире
Путин поблагодарил лидеров делегации Африки за мирные инициативы по Украине
Путин поблагодарил лидеров африканской делегации за поиск разрешения конфликта на Украине
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств заявил, что Россия ценит их подход к поиску разрешения конфликта на Украине.
Обращаясь к участникам встречи, Путин отметил: "Я знаю, что вы искренне стремитесь оказать возможное содействие в достижении справедливого и устойчивого разрешения конфликта, и мы, конечно, очень ценим ваш сбалансированный подход, а также то, что вы не поддержали и не поддерживаете антироссийскую риторику, антироссийскую кампанию".
Путин: Россия не понимает, зачем Запад втягивает Украину в НАТО
"Если бы это произошло, у нас бы сейчас и разговора этого не состоялось", - заметил он.
При этом Путин обратил внимание на слова председателя Евросоюза о том, что страны Африки против госпереворотов.
"Я с этим полностью согласен. Но вторая проблема, которая привела к сегодняшнему кризису, это как раз госпереворот на Украине в 2014 году, это был именно государственный антиконституционный вооруженный кровавый переворот, который западные страны активно поддержали", - сказал президент РФ.
При этом, по его словам, страны Запада "пренебрегли всякими нормами международного права и публично сказали, что они поддержали этот госпереворот, и даже сказали сумму, которую они на это истратили, без всякого стеснения".
Путин оценил мирные инициативы стран Африки по Украине