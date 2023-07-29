https://ria.ru/20230729/putin-1887009358.html

Путин поблагодарил лидеров делегации Африки за мирные инициативы по Украине

Путин поблагодарил лидеров делегации Африки за мирные инициативы по Украине - РИА Новости, 29.07.2023

Путин поблагодарил лидеров делегации Африки за мирные инициативы по Украине

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств заявил, что Россия ценит их подход к поиску разрешения конфликта на Украине. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T00:22

2023-07-29T00:22

2023-07-29T00:28

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств заявил, что Россия ценит их подход к поиску разрешения конфликта на Украине.Обращаясь к участникам встречи, Путин отметил: "Я знаю, что вы искренне стремитесь оказать возможное содействие в достижении справедливого и устойчивого разрешения конфликта, и мы, конечно, очень ценим ваш сбалансированный подход, а также то, что вы не поддержали и не поддерживаете антироссийскую риторику, антироссийскую кампанию"."Если бы это произошло, у нас бы сейчас и разговора этого не состоялось", - заметил он.При этом Путин обратил внимание на слова председателя Евросоюза о том, что страны Африки против госпереворотов."Я с этим полностью согласен. Но вторая проблема, которая привела к сегодняшнему кризису, это как раз госпереворот на Украине в 2014 году, это был именно государственный антиконституционный вооруженный кровавый переворот, который западные страны активно поддержали", - сказал президент РФ.При этом, по его словам, страны Запада "пренебрегли всякими нормами международного права и публично сказали, что они поддержали этот госпереворот, и даже сказали сумму, которую они на это истратили, без всякого стеснения".

https://ria.ru/20230729/peregovory-1887009018.html

https://ria.ru/20230729/putin-1887009162.html

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украина, африка, форум "россия — африка", владимир путин, россия, в мире