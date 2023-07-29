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Путин поблагодарил лидеров делегации Африки за мирные инициативы по Украине - РИА Новости, 29.07.2023
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00:22 29.07.2023 (обновлено: 00:28 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/putin-1887009358.html
Путин поблагодарил лидеров делегации Африки за мирные инициативы по Украине
Путин поблагодарил лидеров делегации Африки за мирные инициативы по Украине - РИА Новости, 29.07.2023
Путин поблагодарил лидеров делегации Африки за мирные инициативы по Украине
Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств заявил, что Россия ценит их подход к поиску разрешения конфликта на Украине. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T00:22
2023-07-29T00:28
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств заявил, что Россия ценит их подход к поиску разрешения конфликта на Украине.Обращаясь к участникам встречи, Путин отметил: "Я знаю, что вы искренне стремитесь оказать возможное содействие в достижении справедливого и устойчивого разрешения конфликта, и мы, конечно, очень ценим ваш сбалансированный подход, а также то, что вы не поддержали и не поддерживаете антироссийскую риторику, антироссийскую кампанию"."Если бы это произошло, у нас бы сейчас и разговора этого не состоялось", - заметил он.При этом Путин обратил внимание на слова председателя Евросоюза о том, что страны Африки против госпереворотов."Я с этим полностью согласен. Но вторая проблема, которая привела к сегодняшнему кризису, это как раз госпереворот на Украине в 2014 году, это был именно государственный антиконституционный вооруженный кровавый переворот, который западные страны активно поддержали", - сказал президент РФ.При этом, по его словам, страны Запада "пренебрегли всякими нормами международного права и публично сказали, что они поддержали этот госпереворот, и даже сказали сумму, которую они на это истратили, без всякого стеснения".
https://ria.ru/20230729/peregovory-1887009018.html
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Украина, Африка, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин, Россия, В мире
Путин поблагодарил лидеров делегации Африки за мирные инициативы по Украине

Путин поблагодарил лидеров африканской делегации за поиск разрешения конфликта на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике
Рабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Рабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств заявил, что Россия ценит их подход к поиску разрешения конфликта на Украине.
Обращаясь к участникам встречи, Путин отметил: "Я знаю, что вы искренне стремитесь оказать возможное содействие в достижении справедливого и устойчивого разрешения конфликта, и мы, конечно, очень ценим ваш сбалансированный подход, а также то, что вы не поддержали и не поддерживаете антироссийскую риторику, антироссийскую кампанию".
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"Если бы это произошло, у нас бы сейчас и разговора этого не состоялось", - заметил он.
При этом Путин обратил внимание на слова председателя Евросоюза о том, что страны Африки против госпереворотов.
"Я с этим полностью согласен. Но вторая проблема, которая привела к сегодняшнему кризису, это как раз госпереворот на Украине в 2014 году, это был именно государственный антиконституционный вооруженный кровавый переворот, который западные страны активно поддержали", - сказал президент РФ.
При этом, по его словам, страны Запада "пренебрегли всякими нормами международного права и публично сказали, что они поддержали этот госпереворот, и даже сказали сумму, которую они на это истратили, без всякого стеснения".
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