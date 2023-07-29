https://ria.ru/20230729/putin-1887009162.html

Путин оценил мирные инициативы стран Африки по Украине

Путин оценил мирные инициативы стран Африки по Украине - РИА Новости, 29.07.2023

Путин оценил мирные инициативы стран Африки по Украине

Москва внимательно изучила предложения африканских государств по урегулированию ситуации на Украине и относится к ним серьезно, заявил президент России Владимир РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T00:15

2023-07-29T00:15

2023-07-29T12:26

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владимир путин

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл — РИА Новости. Москва внимательно изучила предложения африканских государств по урегулированию ситуации на Украине и относится к ним серьезно, заявил президент России Владимир Путин."Мы внимательно проанализировали высказанные нашими африканскими друзьями мысли и соображения, мы относимся к этому очень серьезно и с большим вниманием", — сказал он на встрече с главами государств Африки, посвященной ситуации на Украине.Москва, отметил президент, ценит подход африканских стран, которые искренне стремятся найти пути разрешения украинского конфликта. "Мы, конечно, очень ценим ваш сбалансированный подход, а также то, что вы не поддержали и не поддерживаете антироссийскую риторику, антироссийскую кампанию", — добавил он.При этом Путин выразил надежду, что африканские коллеги "хорошо понимают природу и истоки этого кризиса". Президент заметил, что они возникли "не вчера" и были созданы "некими силами на Западе", которые долгие годы готовились к гибридной войне с Москвой, превращая Украину в инструмент для подрыва основ безопасности и государственности России."Я это говорю с полным основанием", — подчеркнул глава государства.Путин обратил внимание на высказывания европейских лидеров о том, что страны Африки против госпереворотов. "Я с этим полностью согласен. Но вторая проблема, которая привела к сегодняшнему кризису, это как раз госпереворот на Украине в 2014 году, это был именно государственный антиконституционный вооруженный кровавый переворот, который западные страны активно поддержали", — напомнил глава государства.Страны Запада, указал он, пренебрегли нормами международного права и публично поддержали этот переворот, не постеснявшись озвучить сумму, потраченную на эти цели.Россия, заметил также Путин, не понимает, зачем страны Запада тянут Украину в НАТО, что создает фундаментальную угрозу интересам Москвы. Он вновь высказал готовность к переговорам, напомнив, что ранее "был фактически согласован" проект мирного договора."Но после отвода наших войск из-под Киева — а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, — киевские власти отказались от всех прежних договоренностей", — сказал президент. "Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне. Я сейчас не буду говорить о деталях того, о чем мы договаривались, думаю, это будет не очень корректно", — заключил Путин.Африканская мирная инициатива по Украине состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров.

https://ria.ru/20230728/putin-1886972962.html

https://ria.ru/20230728/putin-1887007443.html

https://ria.ru/20230728/ukraina-1886982859.html

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