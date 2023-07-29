В Ростовской области после теракта проверили системы оповещения
В нескольких районах Ростовской области после теракта прошли проверки систем оповещения
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВыбитые в результате взрыва стекла в окнах жилого дома на одной из улиц Таганрога
Выбитые в результате взрыва стекла в окнах жилого дома на одной из улиц Таганрога. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Проверки систем оповещения прошли в субботу в нескольких муниципалитетах Ростовской области, сообщили местные администрации.
В пятницу губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. В результате, по последним данным, в больницы обратились 16 человек, десять из них были госпитализированы.
Позже в социальных сетях появились сообщения местных жителей о том, что система оповещения в Таганроге либо не сработала, либо сработала гораздо позже происшествия.
Позже в тот же день администрация города Гуково Ростовской области предупредила, что в субботу в 12.00 на территории населенного пункта будет проходить проверка систем оповещения и запуск сирен. В сообщении отмечалось, что "подача звуковых сигналов является плановой".
Аналогичная проверка в субботу прошла в Миллеровском районе области. "Внимание! В Миллеровском районе идёт проверка системы оповещения населения. Соблюдайте спокойствие", - говорится в сообщении районной администрации.