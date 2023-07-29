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В Ростовской области после теракта проверили системы оповещения - РИА Новости, 29.07.2023
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20:57 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/proverka-1887113128.html
В Ростовской области после теракта проверили системы оповещения
В Ростовской области после теракта проверили системы оповещения - РИА Новости, 29.07.2023
В Ростовской области после теракта проверили системы оповещения
Проверки систем оповещения прошли в субботу в нескольких муниципалитетах Ростовской области, сообщили местные администрации. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T20:57
2023-07-29T20:57
происшествия
ростовская область
таганрог
миллеровский район
василий голубев
взрыв в таганроге
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Проверки систем оповещения прошли в субботу в нескольких муниципалитетах Ростовской области, сообщили местные администрации. В пятницу губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. В результате, по последним данным, в больницы обратились 16 человек, десять из них были госпитализированы. Позже в социальных сетях появились сообщения местных жителей о том, что система оповещения в Таганроге либо не сработала, либо сработала гораздо позже происшествия. Позже в тот же день администрация города Гуково Ростовской области предупредила, что в субботу в 12.00 на территории населенного пункта будет проходить проверка систем оповещения и запуск сирен. В сообщении отмечалось, что "подача звуковых сигналов является плановой". Аналогичная проверка в субботу прошла в Миллеровском районе области. "Внимание! В Миллеровском районе идёт проверка системы оповещения населения. Соблюдайте спокойствие", - говорится в сообщении районной администрации.
https://ria.ru/20230729/taganrog-1887039463.html
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ростовская область
таганрог
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происшествия, ростовская область, таганрог, миллеровский район, василий голубев, взрыв в таганроге
Происшествия, Ростовская область, Таганрог, Миллеровский район, Василий Голубев, Взрыв в Таганроге
В Ростовской области после теракта проверили системы оповещения

В нескольких районах Ростовской области после теракта прошли проверки систем оповещения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВыбитые в результате взрыва стекла в окнах жилого дома на одной из улиц Таганрога
Выбитые в результате взрыва стекла в окнах жилого дома на одной из улиц Таганрога - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости
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Выбитые в результате взрыва стекла в окнах жилого дома на одной из улиц Таганрога. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Проверки систем оповещения прошли в субботу в нескольких муниципалитетах Ростовской области, сообщили местные администрации.
В пятницу губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. В результате, по последним данным, в больницы обратились 16 человек, десять из них были госпитализированы.
На месте взрыва в Таганроге
В Таганроге после теракта отменили все массовые мероприятия
Вчера, 11:12
Позже в социальных сетях появились сообщения местных жителей о том, что система оповещения в Таганроге либо не сработала, либо сработала гораздо позже происшествия.
Позже в тот же день администрация города Гуково Ростовской области предупредила, что в субботу в 12.00 на территории населенного пункта будет проходить проверка систем оповещения и запуск сирен. В сообщении отмечалось, что "подача звуковых сигналов является плановой".
Аналогичная проверка в субботу прошла в Миллеровском районе области. "Внимание! В Миллеровском районе идёт проверка системы оповещения населения. Соблюдайте спокойствие", - говорится в сообщении районной администрации.
На месте взрыва в Таганроге - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Мэр Таганрога ввел режим ЧС в районе взрыва
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ПроисшествияРостовская областьТаганрогМиллеровский районВасилий ГолубевВзрыв в Таганроге
 
 
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