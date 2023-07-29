https://ria.ru/20230729/proverka-1887113128.html

В Ростовской области после теракта проверили системы оповещения

В Ростовской области после теракта проверили системы оповещения - РИА Новости, 29.07.2023

В Ростовской области после теракта проверили системы оповещения

Проверки систем оповещения прошли в субботу в нескольких муниципалитетах Ростовской области, сообщили местные администрации. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T20:57

2023-07-29T20:57

2023-07-29T20:57

происшествия

ростовская область

таганрог

миллеровский район

василий голубев

взрыв в таганроге

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл - РИА Новости. Проверки систем оповещения прошли в субботу в нескольких муниципалитетах Ростовской области, сообщили местные администрации. В пятницу губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. В результате, по последним данным, в больницы обратились 16 человек, десять из них были госпитализированы. Позже в социальных сетях появились сообщения местных жителей о том, что система оповещения в Таганроге либо не сработала, либо сработала гораздо позже происшествия. Позже в тот же день администрация города Гуково Ростовской области предупредила, что в субботу в 12.00 на территории населенного пункта будет проходить проверка систем оповещения и запуск сирен. В сообщении отмечалось, что "подача звуковых сигналов является плановой". Аналогичная проверка в субботу прошла в Миллеровском районе области. "Внимание! В Миллеровском районе идёт проверка системы оповещения населения. Соблюдайте спокойствие", - говорится в сообщении районной администрации.

https://ria.ru/20230729/taganrog-1887039463.html

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ростовская область

таганрог

миллеровский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростовская область, таганрог, миллеровский район, василий голубев, взрыв в таганроге