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Путин заявил, что многие страны Африки готовы к обоюдовыгодным проектам - РИА Новости, 29.07.2023
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22:59 29.07.2023 (обновлено: 23:12 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/proekty-1887122920.html
Путин заявил, что многие страны Африки готовы к обоюдовыгодным проектам
Путин заявил, что многие страны Африки готовы к обоюдовыгодным проектам - РИА Новости, 29.07.2023
Путин заявил, что многие страны Африки готовы к обоюдовыгодным проектам
Многие страны Африки ставят вопросы и готовы начать производство на их территории в обоюдовыгодных проектах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T22:59
2023-07-29T23:12
африка
россия
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Многие страны Африки ставят вопросы и готовы начать производство на их территории в обоюдовыгодных проектах, заявил президент РФ Владимир Путин."Многие сейчас ставят вопросы и готовы, технологически готовы для того, чтобы начать производство на их территории. То есть, в принципе очень много сфер соприкосновения, где мы могли бы быть друг другу полезны", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".Он уточнил, что страны Африки "не пришли с протянутой рукой", а ищут совместные и обоюдовыгодные проекты.
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африка, россия, владимир путин, форум "россия — африка"
Африка, Россия, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Путин заявил, что многие страны Африки готовы к обоюдовыгодным проектам

Путин: Африка готова начать производство на ее территории в обоюдовыгодных проектах

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Многие страны Африки ставят вопросы и готовы начать производство на их территории в обоюдовыгодных проектах, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Многие сейчас ставят вопросы и готовы, технологически готовы для того, чтобы начать производство на их территории. То есть, в принципе очень много сфер соприкосновения, где мы могли бы быть друг другу полезны", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".
Он уточнил, что страны Африки "не пришли с протянутой рукой", а ищут совместные и обоюдовыгодные проекты.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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