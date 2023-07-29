https://ria.ru/20230729/proekty-1887122920.html

Путин заявил, что многие страны Африки готовы к обоюдовыгодным проектам

Путин заявил, что многие страны Африки готовы к обоюдовыгодным проектам - РИА Новости, 29.07.2023

Путин заявил, что многие страны Африки готовы к обоюдовыгодным проектам

Многие страны Африки ставят вопросы и готовы начать производство на их территории в обоюдовыгодных проектах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T22:59

2023-07-29T22:59

2023-07-29T23:12

африка

россия

владимир путин

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Многие страны Африки ставят вопросы и готовы начать производство на их территории в обоюдовыгодных проектах, заявил президент РФ Владимир Путин."Многие сейчас ставят вопросы и готовы, технологически готовы для того, чтобы начать производство на их территории. То есть, в принципе очень много сфер соприкосновения, где мы могли бы быть друг другу полезны", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".Он уточнил, что страны Африки "не пришли с протянутой рукой", а ищут совместные и обоюдовыгодные проекты.

https://ria.ru/20230729/sotrudnichestvo-1887123254.html

африка

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африка, россия, владимир путин, форум "россия — африка"