https://ria.ru/20230729/pridnestrove-1887045324.html

Глава ПМР заявил о важности пребывания миротворцев в Приднестровье

Глава ПМР заявил о важности пребывания миротворцев в Приднестровье - РИА Новости, 29.07.2023

Глава ПМР заявил о важности пребывания миротворцев в Приднестровье

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в субботу журналистам, что миротворцы должны находиться в... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T12:04

2023-07-29T12:04

2023-07-29T12:04

в мире

молдавия

днестр

бендеры

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в субботу журналистам, что миротворцы должны находиться в Приднестровье до полного урегулирования. "Миротворцы должны находиться на приднестровской земле до полного урегулирования, до того времени, когда будут ясны правовые последствия этой войны, когда те лица, которые ее развязали, будут названы, привлечены к ответственности, когда будет осознание того, что произошло. Это были военные преступления. Против мирных людей были направлены вооруженные силы государства", - сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР. Лидер Приднестровья также обратил внимание на различные заявления о необходимости смены действующего формата миротворческой операции на Днестре. По его словам, "формат менять нельзя до тех пор, пока полностью не будут урегулированы в политической сфере взаимоотношения между Приднестровьем и Молдовой". "Сейчас много рассуждений о замене формата, о введении какой-то гражданской миссии… История 1992 года, когда здесь была гражданская миссия. При первых же выстрелах в Бендерах эта миссия не выполнила свою функцию, разбежалась и потом, не исполнив свой мандат, не написала каких-либо заключений, не подготовила рапорт – ничего. Вот суть гражданской миссии. Миротворцы – совсем иное. Это вооруженные люди, которые несут охрану, охраняют мир", - отметил Красносельский. Глава ПМР также отметил, "что применение силы – это акт безысходности", "все надо решать переговорным процессом, миром". "А когда на мирных людей едут танки, летят самолеты, уничтожая все живое, – это неправильно с точки зрения человека. Важность, значимость – это все, конечно, высокие слова. Человека интересует его жизнь, жизнь близких и спокойствие в государстве. Именно это обеспечивают миротворцы", - добавил Красносельский. В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Службу миротворцы несут на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230729/pridnestrove-1887036008.html

https://ria.ru/20230728/andreev-1886808294.html

молдавия

днестр

бендеры

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, днестр, бендеры, вадим красносельский