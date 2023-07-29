Рейтинг@Mail.ru
Миротворцы в Приднестровье доказали свою востребованность, заявил Галузин - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/pridnestrove-1887036008.html
Миротворцы в Приднестровье доказали свою востребованность, заявил Галузин
Миротворцы в Приднестровье доказали свою востребованность, заявил Галузин - РИА Новости, 29.07.2023
Миротворцы в Приднестровье доказали свою востребованность, заявил Галузин
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин поздравил миротворцев в Приднестровье с 31-й годовщиной начала миротворческой операции, отметив ее... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T10:16
2023-07-29T10:16
в мире
молдавия
россия
днестр
михаил галузин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586936474_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_1b8d6e6fe78c8f7ec4a5237959a67b3c.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин поздравил миротворцев в Приднестровье с 31-й годовщиной начала миротворческой операции, отметив ее востребованность и эффективность. В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Службу миротворцы несут на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. "После введения 29 июля 1992 года миротворческих сил в зону конфликта было остановлено кровопролитие, созданы условия для запуска процесса мирного урегулирования. За прошедшие годы ваша миссия убедительно доказала свою востребованность и эффективность", - говорится в поздравлении, копия которого поступила в РИА Новости. Замглавы МИД РФ отметил, что совместные миротворческие силы с участием контингентов РФ, Молдавии и самопровозглашенной ПМР надежно обеспечивают стабильность на Днестре. "Несмотря на продолжающуюся дискуссию относительно актуальности этого формата, сегодня в условиях сложной региональной обстановки очевидно, что именно последовательное выполнение возложенной на миротворцев миссии остается неотъемлемым условием для продвижения политического диалога, выработки жизнеспособной и всеобъемлющей формулы урегулирования приднестровской проблемы", - подчеркнул Галузин. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230728/andreev-1886808294.html
https://ria.ru/20230619/krasnoselskiy-1878683228.html
молдавия
россия
днестр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586936474_311:0:2800:1867_1920x0_80_0_0_a29bbb5ccb069ed000d5b39258cfa6d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, днестр, михаил галузин
В мире, Молдавия, Россия, Днестр, Михаил Галузин
Миротворцы в Приднестровье доказали свою востребованность, заявил Галузин

Замглавы МИД Галузин поздравил миротворцев в Приднестровье с годовщиной начала операции

© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкМиротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье
Миротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Перейти в медиабанк
Миротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин поздравил миротворцев в Приднестровье с 31-й годовщиной начала миротворческой операции, отметив ее востребованность и эффективность.
В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Службу миротворцы несут на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Сопредседатель объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре от Российской Федерации Александр Андреев - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Александр Андреев: вывод миротворцев из Приднестровья приведет к конфликту
Вчера, 14:00
"После введения 29 июля 1992 года миротворческих сил в зону конфликта было остановлено кровопролитие, созданы условия для запуска процесса мирного урегулирования. За прошедшие годы ваша миссия убедительно доказала свою востребованность и эффективность", - говорится в поздравлении, копия которого поступила в РИА Новости.
Замглавы МИД РФ отметил, что совместные миротворческие силы с участием контингентов РФ, Молдавии и самопровозглашенной ПМР надежно обеспечивают стабильность на Днестре.
"Несмотря на продолжающуюся дискуссию относительно актуальности этого формата, сегодня в условиях сложной региональной обстановки очевидно, что именно последовательное выполнение возложенной на миротворцев миссии остается неотъемлемым условием для продвижения политического диалога, выработки жизнеспособной и всеобъемлющей формулы урегулирования приднестровской проблемы", - подчеркнул Галузин.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Вадим Красносельский: признаков подготовки к нападению на Приднестровье нет
19 июня, 10:00
 
В миреМолдавияРоссияДнестрМихаил Галузин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала