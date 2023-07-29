https://ria.ru/20230729/pridnestrove-1887036008.html

Миротворцы в Приднестровье доказали свою востребованность, заявил Галузин

Миротворцы в Приднестровье доказали свою востребованность, заявил Галузин - РИА Новости, 29.07.2023

Миротворцы в Приднестровье доказали свою востребованность, заявил Галузин

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин поздравил миротворцев в Приднестровье с 31-й годовщиной начала миротворческой операции, отметив ее... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T10:16

2023-07-29T10:16

2023-07-29T10:16

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молдавия

россия

днестр

михаил галузин

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ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин поздравил миротворцев в Приднестровье с 31-й годовщиной начала миротворческой операции, отметив ее востребованность и эффективность. В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Службу миротворцы несут на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. "После введения 29 июля 1992 года миротворческих сил в зону конфликта было остановлено кровопролитие, созданы условия для запуска процесса мирного урегулирования. За прошедшие годы ваша миссия убедительно доказала свою востребованность и эффективность", - говорится в поздравлении, копия которого поступила в РИА Новости. Замглавы МИД РФ отметил, что совместные миротворческие силы с участием контингентов РФ, Молдавии и самопровозглашенной ПМР надежно обеспечивают стабильность на Днестре. "Несмотря на продолжающуюся дискуссию относительно актуальности этого формата, сегодня в условиях сложной региональной обстановки очевидно, что именно последовательное выполнение возложенной на миротворцев миссии остается неотъемлемым условием для продвижения политического диалога, выработки жизнеспособной и всеобъемлющей формулы урегулирования приднестровской проблемы", - подчеркнул Галузин. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230728/andreev-1886808294.html

https://ria.ru/20230619/krasnoselskiy-1878683228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, днестр, михаил галузин