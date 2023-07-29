https://ria.ru/20230729/pridnestrove-1887036008.html
Миротворцы в Приднестровье доказали свою востребованность, заявил Галузин
Миротворцы в Приднестровье доказали свою востребованность, заявил Галузин - РИА Новости, 29.07.2023
Миротворцы в Приднестровье доказали свою востребованность, заявил Галузин
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин поздравил миротворцев в Приднестровье с 31-й годовщиной начала миротворческой операции, отметив ее... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T10:16
2023-07-29T10:16
2023-07-29T10:16
в мире
молдавия
россия
днестр
михаил галузин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586936474_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_1b8d6e6fe78c8f7ec4a5237959a67b3c.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин поздравил миротворцев в Приднестровье с 31-й годовщиной начала миротворческой операции, отметив ее востребованность и эффективность. В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Службу миротворцы несут на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. "После введения 29 июля 1992 года миротворческих сил в зону конфликта было остановлено кровопролитие, созданы условия для запуска процесса мирного урегулирования. За прошедшие годы ваша миссия убедительно доказала свою востребованность и эффективность", - говорится в поздравлении, копия которого поступила в РИА Новости. Замглавы МИД РФ отметил, что совместные миротворческие силы с участием контингентов РФ, Молдавии и самопровозглашенной ПМР надежно обеспечивают стабильность на Днестре. "Несмотря на продолжающуюся дискуссию относительно актуальности этого формата, сегодня в условиях сложной региональной обстановки очевидно, что именно последовательное выполнение возложенной на миротворцев миссии остается неотъемлемым условием для продвижения политического диалога, выработки жизнеспособной и всеобъемлющей формулы урегулирования приднестровской проблемы", - подчеркнул Галузин. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230728/andreev-1886808294.html
https://ria.ru/20230619/krasnoselskiy-1878683228.html
молдавия
россия
днестр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586936474_311:0:2800:1867_1920x0_80_0_0_a29bbb5ccb069ed000d5b39258cfa6d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, днестр, михаил галузин
В мире, Молдавия, Россия, Днестр, Михаил Галузин
Миротворцы в Приднестровье доказали свою востребованность, заявил Галузин
Замглавы МИД Галузин поздравил миротворцев в Приднестровье с годовщиной начала операции
ТИРАСПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин поздравил миротворцев в Приднестровье с 31-й годовщиной начала миротворческой операции, отметив ее востребованность и эффективность.
В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Службу миротворцы несут на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Александр Андреев: вывод миротворцев из Приднестровья приведет к конфликту
"После введения 29 июля 1992 года миротворческих сил в зону конфликта было остановлено кровопролитие, созданы условия для запуска процесса мирного урегулирования. За прошедшие годы ваша миссия убедительно доказала свою востребованность и эффективность", - говорится в поздравлении, копия которого поступила в РИА Новости.
Замглавы МИД РФ
отметил, что совместные миротворческие силы с участием контингентов РФ, Молдавии
и самопровозглашенной ПМР надежно обеспечивают стабильность на Днестре
.
"Несмотря на продолжающуюся дискуссию относительно актуальности этого формата, сегодня в условиях сложной региональной обстановки очевидно, что именно последовательное выполнение возложенной на миротворцев миссии остается неотъемлемым условием для продвижения политического диалога, выработки жизнеспособной и всеобъемлющей формулы урегулирования приднестровской проблемы", - подчеркнул Галузин.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.
Вадим Красносельский: признаков подготовки к нападению на Приднестровье нет