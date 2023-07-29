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В Польше боятся приезда "вагнеровцев" под видом мигрантов - РИА Новости, 29.07.2023
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16:08 29.07.2023 (обновлено: 17:07 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/polsha-1887078443.html
В Польше боятся приезда "вагнеровцев" под видом мигрантов
В Польше боятся приезда "вагнеровцев" под видом мигрантов - РИА Новости, 29.07.2023
В Польше боятся приезда "вагнеровцев" под видом мигрантов
Около сотни бойцов "Группы Вагнера", дислоцированных в Белоруссии, двигаются в сторону Польши, утверждает премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T16:08
2023-07-29T17:07
в мире
польша
белоруссия
гродно
матеуш моравецкий
владимир путин
александр лукашенко
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ВАРШАВА, 29 июл — РИА Новости. Около сотни бойцов "Группы Вагнера", дислоцированных в Белоруссии, двигаются в сторону Польши, утверждает премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.&quot;У нас есть информация о том, что более сотни наемников из группы &quot;Вагнера&quot; выдвинулись к Сувалкскому перешейку недалеко от белорусского Гродно. Это, безусловно, является шагом к последующей гибридной атаке на территорию Польши&quot;, — заявил он.Польский премьер уверен, что бойцы "Группы Вагнера" будут помогать нелегальным мигрантам проникать в Польшу, а также сами будут переходить границу под видом нелегалов. "Они, наверняка, будут переодеты в форму белорусских пограничников и будут помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши, дестабилизировать Польшу, а также, вероятно, они будут пытаться проникнуть в Польшу, выдавая себя за нелегальных мигрантов, что создает дополнительные риски", — утверждает Моравецкий.На недавней встрече с Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" — польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.
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в мире, польша, белоруссия, гродно, матеуш моравецкий, владимир путин, александр лукашенко
В мире, Польша, Белоруссия, Гродно, Матеуш Моравецкий, Владимир Путин, Александр Лукашенко
В Польше боятся приезда "вагнеровцев" под видом мигрантов

Премьер Польши Моравецкий: около сотни бойцов ЧВК "Вагнер" двигаются в сторону Польши

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЦентральная площадь в Старом городе Варшавы
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Центральная площадь в Старом городе Варшавы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 июл — РИА Новости. Около сотни бойцов "Группы Вагнера", дислоцированных в Белоруссии, двигаются в сторону Польши, утверждает премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
«

"У нас есть информация о том, что более сотни наемников из группы "Вагнера" выдвинулись к Сувалкскому перешейку недалеко от белорусского Гродно. Это, безусловно, является шагом к последующей гибридной атаке на территорию Польши", — заявил он.

Польский премьер уверен, что бойцы "Группы Вагнера" будут помогать нелегальным мигрантам проникать в Польшу, а также сами будут переходить границу под видом нелегалов.
"Они, наверняка, будут переодеты в форму белорусских пограничников и будут помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши, дестабилизировать Польшу, а также, вероятно, они будут пытаться проникнуть в Польшу, выдавая себя за нелегальных мигрантов, что создает дополнительные риски", — утверждает Моравецкий.
На недавней встрече с Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" — польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.
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В миреПольшаБелоруссияГродноМатеуш МоравецкийВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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