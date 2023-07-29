https://ria.ru/20230729/polsha-1887078443.html

В Польше боятся приезда "вагнеровцев" под видом мигрантов

В Польше боятся приезда "вагнеровцев" под видом мигрантов - РИА Новости, 29.07.2023

В Польше боятся приезда "вагнеровцев" под видом мигрантов

Около сотни бойцов "Группы Вагнера", дислоцированных в Белоруссии, двигаются в сторону Польши, утверждает премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T16:08

2023-07-29T16:08

2023-07-29T17:07

в мире

польша

белоруссия

гродно

матеуш моравецкий

владимир путин

александр лукашенко

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ВАРШАВА, 29 июл — РИА Новости. Около сотни бойцов "Группы Вагнера", дислоцированных в Белоруссии, двигаются в сторону Польши, утверждает премьер-министр страны Матеуш Моравецкий."У нас есть информация о том, что более сотни наемников из группы "Вагнера" выдвинулись к Сувалкскому перешейку недалеко от белорусского Гродно. Это, безусловно, является шагом к последующей гибридной атаке на территорию Польши", — заявил он.Польский премьер уверен, что бойцы "Группы Вагнера" будут помогать нелегальным мигрантам проникать в Польшу, а также сами будут переходить границу под видом нелегалов. "Они, наверняка, будут переодеты в форму белорусских пограничников и будут помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши, дестабилизировать Польшу, а также, вероятно, они будут пытаться проникнуть в Польшу, выдавая себя за нелегальных мигрантов, что создает дополнительные риски", — утверждает Моравецкий.На недавней встрече с Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" — польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.

https://ria.ru/20230727/gosdep-1886736660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, белоруссия, гродно, матеуш моравецкий, владимир путин, александр лукашенко