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Полякам сообщили ужасную правду о будущем их страны - РИА Новости, 29.07.2023
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11:42 29.07.2023 (обновлено: 16:32 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/polsha-1887042043.html
Полякам сообщили ужасную правду о будущем их страны
Полякам сообщили ужасную правду о будущем их страны - РИА Новости, 29.07.2023
Полякам сообщили ужасную правду о будущем их страны
Администрация президента США Джо Байдена может разрешить Польше ввести свои войска на Украину, так как поляки для американцев всего лишь разменная монета в... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:42
2023-07-29T16:32
в мире
польша
сша
украина
джо байден
сергей нарышкин
владимир путин
нато
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена может разрешить Польше ввести свои войска на Украину, так как поляки для американцев всего лишь разменная монета в украинском конфликте, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале."США абсолютно все равно на Польшу. Поляки — это расходный материал. К тому же они чересчур консервативные для США и ЕС. Поляки им не нравятся. В связи с этим США могут дать добро на ввод польских войск на Украину", — сказал журналист.Никсон отметил, что подобное решение служит в интересах властей США. Польские войска будут разгромлены на территории Украины, недовольные поляки потребуют отставку правительства, что позволит Вашингтону привести к власти своих ставленников, менее консервативных, чем сейчас.Радиоведущий подчеркнул, что хотя Польша и член НАТО, альянс не будет задействовать пятую статью ради нее в случае необходимости."НАТО не вступится за Польшу, как того требует пятая статья. Какие у них варианты? Франция, Германия и Великобритания пришлют дюжину своих солдат и танков? Да и вообще, это может привести к ядерному конфликту. Ради кого? Ради какой-то Польши?" — резюмировал он.Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Польша рассматривает вопрос установления контроля над Западной Украиной через размещение там своих войск. Президент России Владимир Путин поручил главе СВР отслеживать планы Варшавы в отношении соседней страны.
https://ria.ru/20230727/zabor-1886705936.html
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в мире, польша, сша, украина, джо байден, сергей нарышкин, владимир путин, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз
В мире, Польша, США, Украина, Джо Байден, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз
Полякам сообщили ужасную правду о будущем их страны

Журналист Никсон: США не помогут Польше в случае вступления ее войск на Украину

© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена может разрешить Польше ввести свои войска на Украину, так как поляки для американцев всего лишь разменная монета в украинском конфликте, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.
"США абсолютно все равно на Польшу. Поляки — это расходный материал. К тому же они чересчур консервативные для США и ЕС. Поляки им не нравятся. В связи с этим США могут дать добро на ввод польских войск на Украину", — сказал журналист.
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Никсон отметил, что подобное решение служит в интересах властей США. Польские войска будут разгромлены на территории Украины, недовольные поляки потребуют отставку правительства, что позволит Вашингтону привести к власти своих ставленников, менее консервативных, чем сейчас.
Радиоведущий подчеркнул, что хотя Польша и член НАТО, альянс не будет задействовать пятую статью ради нее в случае необходимости.
"НАТО не вступится за Польшу, как того требует пятая статья. Какие у них варианты? Франция, Германия и Великобритания пришлют дюжину своих солдат и танков? Да и вообще, это может привести к ядерному конфликту. Ради кого? Ради какой-то Польши?" — резюмировал он.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Польша рассматривает вопрос установления контроля над Западной Украиной через размещение там своих войск. Президент России Владимир Путин поручил главе СВР отслеживать планы Варшавы в отношении соседней страны.
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В миреПольшаСШАУкраинаДжо БайденСергей НарышкинВладимир ПутинНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Евросоюз
 
 
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