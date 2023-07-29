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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 29.07.2023
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10:08 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/pogoda-1887035450.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 29.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная, вечером с прояснениями, погода, временами дожди, не выше плюс 19 ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T10:08
2023-07-29T10:08
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Облачная, вечером с прояснениями, погода, временами дожди, не выше плюс 19 ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице формирует северная периферия циклона с центром над Востоком Черноземья. Облачная, вечером с прояснениями, погода, временами дожди, на востоке области с грозами. Прекращение осадков ожидается в вечерние часы. В Москве плюс 17 - плюс 19 градусов, в Подмосковье - от плюс 16 до плюс 21 градуса", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер ожидается северо-западный, со скоростью 3-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве в субботу ожидаются дожди и до 19 градусов тепла

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка переходит дорогу во время дождя в Москве
Девушка переходит дорогу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушка переходит дорогу во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Облачная, вечером с прояснениями, погода, временами дожди, не выше плюс 19 ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице формирует северная периферия циклона с центром над Востоком Черноземья. Облачная, вечером с прояснениями, погода, временами дожди, на востоке области с грозами. Прекращение осадков ожидается в вечерние часы. В Москве плюс 17 - плюс 19 градусов, в Подмосковье - от плюс 16 до плюс 21 градуса", - рассказал Леус.
Он отметил, что ветер ожидается северо-западный, со скоростью 3-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
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