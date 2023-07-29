https://ria.ru/20230729/pogoda-1887035450.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 29.07.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная, вечером с прояснениями, погода, временами дожди, не выше плюс 19 ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T10:08

2023-07-29T10:08

2023-07-29T10:08

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Облачная, вечером с прояснениями, погода, временами дожди, не выше плюс 19 ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице формирует северная периферия циклона с центром над Востоком Черноземья. Облачная, вечером с прояснениями, погода, временами дожди, на востоке области с грозами. Прекращение осадков ожидается в вечерние часы. В Москве плюс 17 - плюс 19 градусов, в Подмосковье - от плюс 16 до плюс 21 градуса", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер ожидается северо-западный, со скоростью 3-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20230726/moskva-1886334130.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода