https://ria.ru/20230729/podzhog-1887034762.html

Омский охранник поджег бытовку с тремя людьми, чтобы им отомстить

Омский охранник поджег бытовку с тремя людьми, чтобы им отомстить - РИА Новости, 29.07.2023

Омский охранник поджег бытовку с тремя людьми, чтобы им отомстить

Охранник стройки в Омске поссорился с двумя рабочими и их приятелем, после чего, желая им отомстить, поджег бытовку, где они находились, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T10:03

2023-07-29T10:03

2023-07-29T10:03

происшествия

омск

россия

омская область

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ОМСК, 29 июн - РИА Новости. Охранник стройки в Омске поссорился с двумя рабочими и их приятелем, после чего, желая им отомстить, поджег бытовку, где они находились, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. По версии следователей, в ночь с 27 на 28 июля на территории стройки на улице Кемеровская в Омске произошел конфликт между 48-летним охранником и незнакомым ему мужчиной. Охранник ЧОП "Блокпост" находился на работе в состоянии опьянения. Он пытался выгнать незнакомого мужчину с территории, но у него не получалось. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе, у охранника в ноге после перелома был металлический штырь, поэтому он не захотел драться с мужчинами, но "очень хотел их проучить". "Конфликт продолжился в строительной бытовке, куда зашел к двум рабочим посторонний мужчина. Выйдя из бытовки, через некоторое время охранник, желая отомстить, облил дверь и крыльцо вагончика горючей жидкостью и, понимая, что внутри помещения находятся трое людей, желая причинить им телесные повреждения, безразлично относясь к их возможной смерти, поджег подсобку", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Мужчины вовремя заметили огонь и вышли из горящей подсобки. Охранника задержали, проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом". Охранника намерены отправить под арест.

https://ria.ru/20230720/benzin-1885333914.html

https://ria.ru/20230626/konflikt-1880382531.html

омск

россия

омская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, омск, россия, омская область