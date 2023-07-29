https://ria.ru/20230729/peterburg-1887040525.html
В Петербурге в честь Дня ВМФ зажгут факелы Ростральных колонн
В Петербурге в честь Дня ВМФ зажгут факелы Ростральных колонн - РИА Новости, 29.07.2023
В Петербурге в честь Дня ВМФ зажгут факелы Ростральных колонн
Факелы Ростральных колонн в Санкт-Петербурге зажгут в честь Дня Военно-Морского флота, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:22
2023-07-29T11:22
2023-07-29T11:22
общество
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россия
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Факелы Ростральных колонн в Санкт-Петербурге зажгут в честь Дня Военно-Морского флота, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. "В день проведения в Санкт-Петербурге Главного Военно-Морского парада 30 июля с 11.00 до 14.00 и с 21.00 до 23.30 часов (совпадает с мск - ред.) будут зажжены факелы Ростральных колонн", - говорится в сообщении. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что Ростральные колонны являются одних из символов Северной столицы. "Ростральные колонны - один из главных символов Санкт-Петербурга, доминанта, которая особенно ярко подчеркивает образ нашего города - морской столицы России", - сказал Беглов. Огни Ростральных колонн зажигают в особо торжественных случаях - в честь важных дат в истории города и страны, в дни всероссийских праздников. Газоснабжение колонн уже более 65 лет обеспечивает городская газовая служба "ПетербургГаз". День Военно-Морского Флота отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье июля.
https://ria.ru/20230726/parad-1886364009.html
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общество, санкт-петербург, россия, александр беглов
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов
В Петербурге в честь Дня ВМФ зажгут факелы Ростральных колонн
В Петербурге в честь Дня ВМФ 30 июля зажгут факелы Ростральных колонн
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости.
Факелы Ростральных колонн в Санкт-Петербурге зажгут в честь Дня Военно-Морского флота, сообщает пресс-служба
администрации губернатора города.
"В день проведения в Санкт-Петербурге Главного Военно-Морского парада 30 июля с 11.00 до 14.00 и с 21.00 до 23.30 часов (совпадает с мск - ред.) будут зажжены факелы Ростральных колонн", - говорится в сообщении.
Путин постановил провести парад в честь Дня ВМФ 30 июля в Санкт-Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
напомнил, что Ростральные колонны являются одних из символов Северной столицы.
"Ростральные колонны - один из главных символов Санкт-Петербурга, доминанта, которая особенно ярко подчеркивает образ нашего города - морской столицы России", - сказал Беглов.
Огни Ростральных колонн зажигают в особо торжественных случаях - в честь важных дат в истории города и страны, в дни всероссийских праздников. Газоснабжение колонн уже более 65 лет обеспечивает городская газовая служба "ПетербургГаз".
День Военно-Морского Флота отмечается в России
ежегодно в последнее воскресенье июля.
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