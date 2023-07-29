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Советник главы Нигера заявил об отсутствии в стране поддержки переворота
Советник главы Нигера заявил об отсутствии в стране поддержки переворота - РИА Новости, 29.07.2023
Советник главы Нигера заявил об отсутствии в стране поддержки переворота
Специальный советник президента Нигера Интинкар аль-Хасан заявил, что нигерцы не согласны с переворотом в стране, поводов для его начала не было. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T05:22
2023-07-29T05:22
2023-07-29T07:57
нигер
ниамей
мохамед базум
африканский союз
переворот в нигере — 2023
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Специальный советник президента Нигера Интинкар аль-Хасан заявил, что нигерцы не согласны с переворотом в стране, поводов для его начала не было. "Народ не согласен с произошедшим в стране переворотом", - приводит слова аль-Хасана телеканал Al-Jazeera.Как отметил спецсоветник, руководство страны не увидело каких-либо причин для начала переворота. Он подчеркнул, что заявления командующего президентской гвардией генерала Абдурахмана Тчиани, представленного в качестве "председателя Национального совета по защите отечества", угрожают единству Нигера. "Кровь пока не пролита, но слова путчистов могут разжечь огонь", - добавил аль-Хасан. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
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нигер, ниамей, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023, в мире
Нигер, Ниамей, Мохамед Базум, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023, В мире
Советник главы Нигера заявил об отсутствии в стране поддержки переворота
Спецсоветник президента Нигера аль-Хасан: народ не согласен с переворотом в стране