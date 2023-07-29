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﻿Путин прокомментировал ситуацию по мирным переговорам с Киевом - РИА Новости, 29.07.2023
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23:26 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/peregovory-1887126712.html
﻿Путин прокомментировал ситуацию по мирным переговорам с Киевом
﻿Путин прокомментировал ситуацию по мирным переговорам с Киевом - РИА Новости, 29.07.2023
﻿Путин прокомментировал ситуацию по мирным переговорам с Киевом
Россия не отказывалась от мирных переговоров по Украине, Киев подписал декрет о запрете переговоров, делегации из Африки задумались, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T23:26
2023-07-29T23:26
в мире
киев
владимир путин
россия
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия не отказывалась от мирных переговоров по Украине, Киев подписал декрет о запрете переговоров, делегации из Африки задумались, заявил президент РФ Владимир Путин. "Или, например, (предлагается - ред.) начать мирные переговоры. А мы и не отказывались. Вы и сами знаете, я все время говорю, что мы не отказывались никогда от мирных переговоров. Но если там подписан декрет, запрещающий вести переговоры… я говорю, вот есть декрет, запрещающий вести переговоры, а мы и не отказываемся (вести переговоры - ред.), люди за столом так вчера задумались, переглянулись между собой, ну а как они могут на этом настаивать?" - сказал Путин журналистам. Ведь для того, добавил он, чтобы начался процесс, "нужно чтобы было согласие с обеих сторон".
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в мире, киев, владимир путин, россия, украина
В мире, Киев, Владимир Путин, Россия, Украина
﻿Путин прокомментировал ситуацию по мирным переговорам с Киевом

Путин: Россия не отказывалась от мирных переговоров, Киев подписал декрет об их запрете

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка" . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия не отказывалась от мирных переговоров по Украине, Киев подписал декрет о запрете переговоров, делегации из Африки задумались, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Или, например, (предлагается - ред.) начать мирные переговоры. А мы и не отказывались. Вы и сами знаете, я все время говорю, что мы не отказывались никогда от мирных переговоров. Но если там подписан декрет, запрещающий вести переговоры… я говорю, вот есть декрет, запрещающий вести переговоры, а мы и не отказываемся (вести переговоры - ред.), люди за столом так вчера задумались, переглянулись между собой, ну а как они могут на этом настаивать?" - сказал Путин журналистам.
Ведь для того, добавил он, чтобы начался процесс, "нужно чтобы было согласие с обеих сторон".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
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