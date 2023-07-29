https://ria.ru/20230729/peregovory-1887126712.html

﻿Путин прокомментировал ситуацию по мирным переговорам с Киевом

﻿Путин прокомментировал ситуацию по мирным переговорам с Киевом - РИА Новости, 29.07.2023

﻿Путин прокомментировал ситуацию по мирным переговорам с Киевом

Россия не отказывалась от мирных переговоров по Украине, Киев подписал декрет о запрете переговоров, делегации из Африки задумались, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T23:26

2023-07-29T23:26

2023-07-29T23:26

в мире

киев

владимир путин

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886585196_0:0:3167:1781_1920x0_80_0_0_111ce5b3e88e50054ff06cc3a8afc9f1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия не отказывалась от мирных переговоров по Украине, Киев подписал декрет о запрете переговоров, делегации из Африки задумались, заявил президент РФ Владимир Путин. "Или, например, (предлагается - ред.) начать мирные переговоры. А мы и не отказывались. Вы и сами знаете, я все время говорю, что мы не отказывались никогда от мирных переговоров. Но если там подписан декрет, запрещающий вести переговоры… я говорю, вот есть декрет, запрещающий вести переговоры, а мы и не отказываемся (вести переговоры - ред.), люди за столом так вчера задумались, переглянулись между собой, ну а как они могут на этом настаивать?" - сказал Путин журналистам. Ведь для того, добавил он, чтобы начался процесс, "нужно чтобы было согласие с обеих сторон".

https://ria.ru/20230729/putin-1887126539.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, владимир путин, россия, украина