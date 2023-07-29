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Путин прокомментировал ситуацию по мирным переговорам с Киевом
Путин прокомментировал ситуацию по мирным переговорам с Киевом - РИА Новости, 29.07.2023
Путин прокомментировал ситуацию по мирным переговорам с Киевом
Россия не отказывалась от мирных переговоров по Украине, Киев подписал декрет о запрете переговоров, делегации из Африки задумались, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T23:26
2023-07-29T23:26
2023-07-29T23:26
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия не отказывалась от мирных переговоров по Украине, Киев подписал декрет о запрете переговоров, делегации из Африки задумались, заявил президент РФ Владимир Путин. "Или, например, (предлагается - ред.) начать мирные переговоры. А мы и не отказывались. Вы и сами знаете, я все время говорю, что мы не отказывались никогда от мирных переговоров. Но если там подписан декрет, запрещающий вести переговоры… я говорю, вот есть декрет, запрещающий вести переговоры, а мы и не отказываемся (вести переговоры - ред.), люди за столом так вчера задумались, переглянулись между собой, ну а как они могут на этом настаивать?" - сказал Путин журналистам. Ведь для того, добавил он, чтобы начался процесс, "нужно чтобы было согласие с обеих сторон".
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в мире, киев, владимир путин, россия, украина
В мире, Киев, Владимир Путин, Россия, Украина
Путин прокомментировал ситуацию по мирным переговорам с Киевом
Путин: Россия не отказывалась от мирных переговоров, Киев подписал декрет об их запрете