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Путин: Россия не понимает, зачем Запад втягивает Украину в НАТО
Путин: Россия не понимает, зачем Запад втягивает Украину в НАТО - РИА Новости, 29.07.2023
Путин: Россия не понимает, зачем Запад втягивает Украину в НАТО
Россия не понимает, зачем страны Запада тянут Украину в НАТО, это создает угрозу безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T00:11
2023-07-29T00:11
2023-07-29T00:23
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия не понимает, зачем страны Запада тянут Украину в НАТО, это создает угрозу безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по Украине в Петербурге."Не все это знают, а мы это знаем хорошо, что Киев получил свою независимость и самостоятельность при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости, а в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством. И для нас это имеет принципиальное значение. Зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно", - заявил Путин, добавив, что, по мнению Москвы, именно это и создает фундаментальную угрозу интересам России.Путин повторил, что "мы всегда публично говорили о том, что готовы к переговорам". Он напомнил, что ранее "был фактически согласован" проект мирного договора."Но после отвода наших войск из-под Киева - а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора - киевские власти отказались от всех прежних договоренностей", - сказал он."Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне. Я сейчас не буду говорить о деталях того, о чем мы договаривались, думаю, это будет не очень корректно", - добавил он.
https://ria.ru/20230728/putin-1887008348.html
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Путин: Россия не понимает, зачем Запад втягивает Украину в НАТО
Президент России Путин: Москва не понимает, зачем страны Запада тянут Украину в НАТО
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия не понимает, зачем страны Запада тянут Украину в НАТО, это создает угрозу безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по Украине в Петербурге.
«
"Не все это знают, а мы это знаем хорошо, что Киев получил свою независимость и самостоятельность при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости, а в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством. И для нас это имеет принципиальное значение. Зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно", - заявил Путин, добавив, что, по мнению Москвы, именно это и создает фундаментальную угрозу интересам России.
Путин повторил, что "мы всегда публично говорили о том, что готовы к переговорам". Он напомнил, что ранее "был фактически согласован" проект мирного договора.
"Но после отвода наших войск из-под Киева - а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора - киевские власти отказались от всех прежних договоренностей", - сказал он.
"Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне. Я сейчас не буду говорить о деталях того, о чем мы договаривались, думаю, это будет не очень корректно", - добавил он.
Россия готова искать пути мирного урегулирования на Украине, заявил Путин