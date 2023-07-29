https://ria.ru/20230729/peregovory-1887009018.html

Путин: Россия не понимает, зачем Запад втягивает Украину в НАТО

Путин: Россия не понимает, зачем Запад втягивает Украину в НАТО - РИА Новости, 29.07.2023

Путин: Россия не понимает, зачем Запад втягивает Украину в НАТО

Россия не понимает, зачем страны Запада тянут Украину в НАТО, это создает угрозу безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T00:11

2023-07-29T00:11

2023-07-29T00:23

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия не понимает, зачем страны Запада тянут Украину в НАТО, это создает угрозу безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по Украине в Петербурге."Не все это знают, а мы это знаем хорошо, что Киев получил свою независимость и самостоятельность при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости, а в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством. И для нас это имеет принципиальное значение. Зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно", - заявил Путин, добавив, что, по мнению Москвы, именно это и создает фундаментальную угрозу интересам России.Путин повторил, что "мы всегда публично говорили о том, что готовы к переговорам". Он напомнил, что ранее "был фактически согласован" проект мирного договора."Но после отвода наших войск из-под Киева - а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора - киевские власти отказались от всех прежних договоренностей", - сказал он."Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне. Я сейчас не буду говорить о деталях того, о чем мы договаривались, думаю, это будет не очень корректно", - добавил он.

https://ria.ru/20230728/putin-1887008348.html

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украина, киев, россия, владимир путин, нато, в мире, форум "россия — африка"