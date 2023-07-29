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Путин: Россия не понимает, зачем Запад втягивает Украину в НАТО - РИА Новости, 29.07.2023
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00:11 29.07.2023 (обновлено: 00:23 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/peregovory-1887009018.html
Путин: Россия не понимает, зачем Запад втягивает Украину в НАТО
Путин: Россия не понимает, зачем Запад втягивает Украину в НАТО - РИА Новости, 29.07.2023
Путин: Россия не понимает, зачем Запад втягивает Украину в НАТО
Россия не понимает, зачем страны Запада тянут Украину в НАТО, это создает угрозу безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T00:11
2023-07-29T00:23
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия не понимает, зачем страны Запада тянут Украину в НАТО, это создает угрозу безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по Украине в Петербурге."Не все это знают, а мы это знаем хорошо, что Киев получил свою независимость и самостоятельность при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости, а в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством. И для нас это имеет принципиальное значение. Зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно", - заявил Путин, добавив, что, по мнению Москвы, именно это и создает фундаментальную угрозу интересам России.Путин повторил, что "мы всегда публично говорили о том, что готовы к переговорам". Он напомнил, что ранее "был фактически согласован" проект мирного договора."Но после отвода наших войск из-под Киева - а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора - киевские власти отказались от всех прежних договоренностей", - сказал он."Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне. Я сейчас не буду говорить о деталях того, о чем мы договаривались, думаю, это будет не очень корректно", - добавил он.
https://ria.ru/20230728/putin-1887008348.html
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Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, НАТО, В мире, Форум "Россия — Африка"
Путин: Россия не понимает, зачем Запад втягивает Украину в НАТО

Президент России Путин: Москва не понимает, зачем страны Запада тянут Украину в НАТО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия не понимает, зачем страны Запада тянут Украину в НАТО, это создает угрозу безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств по Украине в Петербурге.
«
"Не все это знают, а мы это знаем хорошо, что Киев получил свою независимость и самостоятельность при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости, а в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством. И для нас это имеет принципиальное значение. Зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно", - заявил Путин, добавив, что, по мнению Москвы, именно это и создает фундаментальную угрозу интересам России.
Путин повторил, что "мы всегда публично говорили о том, что готовы к переговорам". Он напомнил, что ранее "был фактически согласован" проект мирного договора.
"Но после отвода наших войск из-под Киева - а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора - киевские власти отказались от всех прежних договоренностей", - сказал он.
"Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне. Я сейчас не буду говорить о деталях того, о чем мы договаривались, думаю, это будет не очень корректно", - добавил он.
Рабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Россия готова искать пути мирного урегулирования на Украине, заявил Путин
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УкраинаКиевРоссияВладимир ПутинНАТОВ миреФорум "Россия — Африка"
 
 
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