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В зоопарке Екатеринбурга из-за действий посетителей умерла самка павлина

В зоопарке Екатеринбурга из-за действий посетителей умерла самка павлина - РИА Новости, 29.07.2023

В зоопарке Екатеринбурга из-за действий посетителей умерла самка павлина

В зоопарке Екатеринбурга из-за действий посетителей умерла самка павлина Монетка, сообщила пресс-служба учреждения. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T12:38

2023-07-29T12:38

2023-07-29T15:10

екатеринбург

екатеринбургский зоопарк

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл — РИА Новости. В зоопарке Екатеринбурга из-за действий посетителей умерла самка павлина Монетка, сообщила пресс-служба учреждения."Причиной смерти стало желудочное кровотечение, вызванное инородными предметами. В желудке птицы оказались монеты, крышки от банок, проволока, прочий мусор. Операция не помогла. Еще одна самка павлина после операции с аналогичным диагнозом находится в тяжелом состоянии", — говорится в публикации.В зоопарке уточнили, что посетители бросали в клетку мусор и монеты. Кроме того, участились случаи, когда люди стучат по вольерам, кричат, бросают еду и различные мелкие несъедобные предметы, несмотря на двойные ограждения."В отношении павлинов вообще происходят ужасные вещи. Посетители не только бросают в клетку мусор, пугают и гоняют птиц, но и выдергивают у них перья", — подчеркнули в зоопарке.В пресс-службе напомнили, что животных в зоопарке категорически запрещено пугать, провоцировать и кормить.

https://ria.ru/20210420/medved-1729147345.html

екатеринбург

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

екатеринбург, екатеринбургский зоопарк, общество