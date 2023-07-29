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В зоопарке Екатеринбурга из-за действий посетителей умерла самка павлина
В зоопарке Екатеринбурга из-за действий посетителей умерла самка павлина - РИА Новости, 29.07.2023
В зоопарке Екатеринбурга из-за действий посетителей умерла самка павлина
В зоопарке Екатеринбурга из-за действий посетителей умерла самка павлина Монетка, сообщила пресс-служба учреждения. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T12:38
2023-07-29T12:38
2023-07-29T15:10
екатеринбург
екатеринбургский зоопарк
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл — РИА Новости. В зоопарке Екатеринбурга из-за действий посетителей умерла самка павлина Монетка, сообщила пресс-служба учреждения."Причиной смерти стало желудочное кровотечение, вызванное инородными предметами. В желудке птицы оказались монеты, крышки от банок, проволока, прочий мусор. Операция не помогла. Еще одна самка павлина после операции с аналогичным диагнозом находится в тяжелом состоянии", — говорится в публикации.В зоопарке уточнили, что посетители бросали в клетку мусор и монеты. Кроме того, участились случаи, когда люди стучат по вольерам, кричат, бросают еду и различные мелкие несъедобные предметы, несмотря на двойные ограждения."В отношении павлинов вообще происходят ужасные вещи. Посетители не только бросают в клетку мусор, пугают и гоняют птиц, но и выдергивают у них перья", — подчеркнули в зоопарке.В пресс-службе напомнили, что животных в зоопарке категорически запрещено пугать, провоцировать и кормить.
https://ria.ru/20210420/medved-1729147345.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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екатеринбург, екатеринбургский зоопарк, общество
Екатеринбург, Екатеринбургский зоопарк, Общество
В зоопарке Екатеринбурга из-за действий посетителей умерла самка павлина
В зоопарке Екатеринбурга из-за монет, брошенных посетителями, умерла самка павлина Монетка
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл — РИА Новости.
В зоопарке Екатеринбурга из-за действий посетителей умерла самка павлина Монетка, сообщила пресс-служба
учреждения.
«
"Причиной смерти стало желудочное кровотечение, вызванное инородными предметами. В желудке птицы оказались монеты, крышки от банок, проволока, прочий мусор. Операция не помогла. Еще одна самка павлина после операции с аналогичным диагнозом находится в тяжелом состоянии", — говорится в публикации.
В зоопарке уточнили, что посетители бросали в клетку мусор и монеты. Кроме того, участились случаи, когда люди стучат по вольерам, кричат, бросают еду и различные мелкие несъедобные предметы, несмотря на двойные ограждения.
"В отношении павлинов вообще происходят ужасные вещи. Посетители не только бросают в клетку мусор, пугают и гоняют птиц, но и выдергивают у них перья", — подчеркнули в зоопарке.
В пресс-службе напомнили, что животных в зоопарке категорически запрещено пугать, провоцировать и кормить.
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