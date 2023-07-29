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Путин в воскресенье примет участие в главном параде ВМФ в Финском заливе - РИА Новости, 29.07.2023
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11:52 29.07.2023 (обновлено: 12:19 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/parad-1887043295.html
Путин в воскресенье примет участие в главном параде ВМФ в Финском заливе
Путин в воскресенье примет участие в главном параде ВМФ в Финском заливе - РИА Новости, 29.07.2023
Путин в воскресенье примет участие в главном параде ВМФ в Финском заливе
Президент РФ Владимир Путин завтра примет участие в Главном параде ВМФ в Санкт-Петербурге, ему составят компанию ряд африканских лидеров, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:52
2023-07-29T12:19
финский залив
владимир путин
безопасность
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин завтра примет участие в Главном параде ВМФ в Санкт-Петербурге, ему составят компанию ряд африканских лидеров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Примет участие в Главном военно-морском параде - и в Финском заливе на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы. Также будут участвовать четыре главы африканских государств... И пять уровнем пониже тоже представителей африканских стран, которые принимали участие в саммите", - сказал Песков.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230729/semi-1887043930.html
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финский залив, владимир путин, безопасность, форум "россия — африка"
Финский залив, Владимир Путин, Безопасность, Форум "Россия — Африка"
Путин в воскресенье примет участие в главном параде ВМФ в Финском заливе

Путин с африканскими лидерами в воскресенье примет участие в главном параде ВМФ

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Росси Владимир Путин
Президент Росси Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Росси Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин завтра примет участие в Главном параде ВМФ в Санкт-Петербурге, ему составят компанию ряд африканских лидеров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Примет участие в Главном военно-морском параде - и в Финском заливе на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы. Также будут участвовать четыре главы африканских государств... И пять уровнем пониже тоже представителей африканских стран, которые принимали участие в саммите", - сказал Песков.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
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Финский заливВладимир ПутинБезопасностьФорум "Россия — Африка"
 
 
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