https://ria.ru/20230729/parad-1887043295.html
Путин в воскресенье примет участие в главном параде ВМФ в Финском заливе
Путин в воскресенье примет участие в главном параде ВМФ в Финском заливе - РИА Новости, 29.07.2023
Путин в воскресенье примет участие в главном параде ВМФ в Финском заливе
Президент РФ Владимир Путин завтра примет участие в Главном параде ВМФ в Санкт-Петербурге, ему составят компанию ряд африканских лидеров, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:52
2023-07-29T11:52
2023-07-29T12:19
финский залив
владимир путин
безопасность
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин завтра примет участие в Главном параде ВМФ в Санкт-Петербурге, ему составят компанию ряд африканских лидеров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Примет участие в Главном военно-морском параде - и в Финском заливе на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы. Также будут участвовать четыре главы африканских государств... И пять уровнем пониже тоже представителей африканских стран, которые принимали участие в саммите", - сказал Песков.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230729/semi-1887043930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финский залив, владимир путин, безопасность, форум "россия — африка"
Финский залив, Владимир Путин, Безопасность, Форум "Россия — Африка"
Путин в воскресенье примет участие в главном параде ВМФ в Финском заливе
Путин с африканскими лидерами в воскресенье примет участие в главном параде ВМФ