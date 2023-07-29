https://ria.ru/20230729/parad-1887043295.html

Путин в воскресенье примет участие в главном параде ВМФ в Финском заливе

Путин в воскресенье примет участие в главном параде ВМФ в Финском заливе - РИА Новости, 29.07.2023

Путин в воскресенье примет участие в главном параде ВМФ в Финском заливе

Президент РФ Владимир Путин завтра примет участие в Главном параде ВМФ в Санкт-Петербурге, ему составят компанию ряд африканских лидеров, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T11:52

2023-07-29T11:52

2023-07-29T12:19

финский залив

владимир путин

безопасность

форум "россия — африка"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749533539_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_b0d6d68a58239dd2aa73b1cd1408cd20.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин завтра примет участие в Главном параде ВМФ в Санкт-Петербурге, ему составят компанию ряд африканских лидеров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Примет участие в Главном военно-морском параде - и в Финском заливе на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы. Также будут участвовать четыре главы африканских государств... И пять уровнем пониже тоже представителей африканских стран, которые принимали участие в саммите", - сказал Песков.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230729/semi-1887043930.html

финский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

финский залив, владимир путин, безопасность, форум "россия — африка"