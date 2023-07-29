https://ria.ru/20230729/otpusk-1887021700.html

Сервис путешествий рассказал о самом дорогом зарубежном отпуске россиян

Сервис путешествий рассказал о самом дорогом зарубежном отпуске россиян - РИА Новости, 29.07.2023

Сервис путешествий рассказал о самом дорогом зарубежном отпуске россиян

Самое дорогое зарубежное путешествие в июле обошлось в 3,7 миллиона рублей – пятеро россиян забронировали номер в отеле на турецком полуострове Бодрум на 14... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T06:19

2023-07-29T06:19

2023-07-29T06:38

бодрум

турция

греция

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Самое дорогое зарубежное путешествие в июле обошлось в 3,7 миллиона рублей – пятеро россиян забронировали номер в отеле на турецком полуострове Бодрум на 14 дней, внутри России самая дорогая поездка была в Москву – 878 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "На каникулы за границей в июле клиенты сервиса тратили внушительные суммы. Так, самый дорогой заказ стоимостью 3,7 миллиона рублей был оформлен в пятизвёздочном отеле на полуострове Бодрум в Турции: пятеро путешественников (трое взрослых и двое детей) отдыхали там 14 ночей, в стоимость проживания входили завтраки", - рассказали в сервисе, проанализировав отельные бронирования россиян в июле. Аналитики отметили, что вторую строчку занял отпуск в Калифее в Греции: 10 дней в пятизвёздочном отеле с трёхразовым питанием стоили семье (двое взрослых и двое детей) 1,5 миллиона рублей. "На третьем месте отпуск на мальдивском острове Кударикилу, где расположен пятизвёздочный курортный отель. В нём двое путешественников провели 8 дней, заплатив за проживание, включающее только завтраки, 1,2 миллиона рублей", - сообщили в компании. "В России в максимальную сумму обошёлся отдых в Москве: компания из четырёх взрослых потратила на проживание в мини-гостинице без звёзд, но с полным пансионом, 878 тысяч рублей. Правда, отпуск длился почти месяц - 27 дней", - рассказали в OneTwoTrip. В сервисе сообщили, что на втором месте оказались долгие каникулы в Адлере: двое путешественников жили в пятизвёздочном отеле с завтраками 20 дней и заплатили за это 563 тысяч рублей. "Третью строчку рейтинга занял отельный заказ в Сочи: двое взрослых с двумя детьми 9 дней отдыхали в пятизвёздочной гостинице без питания, заплатив при этом 516 тысяч рублей", - указали аналитики.

https://ria.ru/20230729/antalya-1887016576.html

бодрум

турция

греция

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бодрум, турция, греция