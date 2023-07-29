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Сервис путешествий рассказал о самом дорогом зарубежном отпуске россиян - РИА Новости, 29.07.2023
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06:19 29.07.2023 (обновлено: 06:38 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/otpusk-1887021700.html
Сервис путешествий рассказал о самом дорогом зарубежном отпуске россиян
Сервис путешествий рассказал о самом дорогом зарубежном отпуске россиян - РИА Новости, 29.07.2023
Сервис путешествий рассказал о самом дорогом зарубежном отпуске россиян
Самое дорогое зарубежное путешествие в июле обошлось в 3,7 миллиона рублей – пятеро россиян забронировали номер в отеле на турецком полуострове Бодрум на 14... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T06:19
2023-07-29T06:38
бодрум
турция
греция
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Самое дорогое зарубежное путешествие в июле обошлось в 3,7 миллиона рублей – пятеро россиян забронировали номер в отеле на турецком полуострове Бодрум на 14 дней, внутри России самая дорогая поездка была в Москву – 878 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "На каникулы за границей в июле клиенты сервиса тратили внушительные суммы. Так, самый дорогой заказ стоимостью 3,7 миллиона рублей был оформлен в пятизвёздочном отеле на полуострове Бодрум в Турции: пятеро путешественников (трое взрослых и двое детей) отдыхали там 14 ночей, в стоимость проживания входили завтраки", - рассказали в сервисе, проанализировав отельные бронирования россиян в июле. Аналитики отметили, что вторую строчку занял отпуск в Калифее в Греции: 10 дней в пятизвёздочном отеле с трёхразовым питанием стоили семье (двое взрослых и двое детей) 1,5 миллиона рублей. "На третьем месте отпуск на мальдивском острове Кударикилу, где расположен пятизвёздочный курортный отель. В нём двое путешественников провели 8 дней, заплатив за проживание, включающее только завтраки, 1,2 миллиона рублей", - сообщили в компании. "В России в максимальную сумму обошёлся отдых в Москве: компания из четырёх взрослых потратила на проживание в мини-гостинице без звёзд, но с полным пансионом, 878 тысяч рублей. Правда, отпуск длился почти месяц - 27 дней", - рассказали в OneTwoTrip. В сервисе сообщили, что на втором месте оказались долгие каникулы в Адлере: двое путешественников жили в пятизвёздочном отеле с завтраками 20 дней и заплатили за это 563 тысяч рублей. "Третью строчку рейтинга занял отельный заказ в Сочи: двое взрослых с двумя детьми 9 дней отдыхали в пятизвёздочной гостинице без питания, заплатив при этом 516 тысяч рублей", - указали аналитики.
https://ria.ru/20230729/antalya-1887016576.html
бодрум
турция
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бодрум, турция, греция
Бодрум, Турция, Греция
Сервис путешествий рассказал о самом дорогом зарубежном отпуске россиян

OneTwoTrip: самый дорогой зарубежный отпуск в июле россияне провели в турецком отеле

© Depositphotos.com / slava296Пляж на турецком курорте Бодрум
Пляж на турецком курорте Бодрум - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© Depositphotos.com / slava296
Пляж на турецком курорте Бодрум. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Самое дорогое зарубежное путешествие в июле обошлось в 3,7 миллиона рублей – пятеро россиян забронировали номер в отеле на турецком полуострове Бодрум на 14 дней, внутри России самая дорогая поездка была в Москву – 878 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"На каникулы за границей в июле клиенты сервиса тратили внушительные суммы. Так, самый дорогой заказ стоимостью 3,7 миллиона рублей был оформлен в пятизвёздочном отеле на полуострове Бодрум в Турции: пятеро путешественников (трое взрослых и двое детей) отдыхали там 14 ночей, в стоимость проживания входили завтраки", - рассказали в сервисе, проанализировав отельные бронирования россиян в июле.
Аналитики отметили, что вторую строчку занял отпуск в Калифее в Греции: 10 дней в пятизвёздочном отеле с трёхразовым питанием стоили семье (двое взрослых и двое детей) 1,5 миллиона рублей. "На третьем месте отпуск на мальдивском острове Кударикилу, где расположен пятизвёздочный курортный отель. В нём двое путешественников провели 8 дней, заплатив за проживание, включающее только завтраки, 1,2 миллиона рублей", - сообщили в компании.
России в максимальную сумму обошёлся отдых в Москве: компания из четырёх взрослых потратила на проживание в мини-гостинице без звёзд, но с полным пансионом, 878 тысяч рублей. Правда, отпуск длился почти месяц - 27 дней", - рассказали в OneTwoTrip.
В сервисе сообщили, что на втором месте оказались долгие каникулы в Адлере: двое путешественников жили в пятизвёздочном отеле с завтраками 20 дней и заплатили за это 563 тысяч рублей. "Третью строчку рейтинга занял отельный заказ в Сочи: двое взрослых с двумя детьми 9 дней отдыхали в пятизвёздочной гостинице без питания, заплатив при этом 516 тысяч рублей", - указали аналитики.
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