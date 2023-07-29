https://ria.ru/20230729/oshibka-1887019293.html

"Мы были неправы": в США признали ужасающую ошибку в отношении России

"Мы были неправы": в США признали ужасающую ошибку в отношении России - РИА Новости, 29.07.2023

"Мы были неправы": в США признали ужасающую ошибку в отношении России

США допустили ошибки в оценке состояния России перед тем, как ввязаться в украинский конфликт, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T04:58

2023-07-29T04:58

2023-07-29T07:29

специальная военная операция на украине

россия

сша

афганистан

владимир путин

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

в мире

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. США допустили ошибки в оценке состояния России перед тем, как ввязаться в украинский конфликт, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls."США были неправы в отношении России, они не понимали, с чем имеют дело, думали, что Россия все еще отсталое хаотичное государство, каким оно было в 1990-х годах. США полностью пропустили все то, что было сделано Владимиром Путиным за последние 20 лет", — заявил эксперт.По мнению Макгрегора, Запад не понимал, что Россия сохранила крупную научно-техническую базу для производства военной техники, и что население страны поддерживает свое руководство.Все эти ошибки, по мнению аналитика, привели к началу еще одного "крестового похода США против очередной отсталой страны", какой они считали Афганистан, Ирак, Сирию и Ливию."Мы выяснили, что были неправы. Но никто не хочет выйти вперед и сказать: мы ошиблись, пришло время нам сократить наши потери и двигаться дальше", — посетовал эксперт.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.

https://ria.ru/20230729/kozyr-1887010224.html

https://ria.ru/20230729/proval-1887013911.html

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россия, сша, афганистан, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, в мире