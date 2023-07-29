https://ria.ru/20230729/osadki-1887063712.html

В Москве за сутки выпала пятая часть от месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпала пятая часть от месячной нормы осадков - РИА Новости, 29.07.2023

В Москве за сутки выпала пятая часть от месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпало 1/5 от месячной нормы осадков, в Подмосковье - 50%, сообщил в своём телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T14:25

2023-07-29T14:25

2023-07-29T14:25

общество

москва

егорьевск

евгений тишковец

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Москве за сутки выпало 1/5 от месячной нормы осадков, в Подмосковье - 50%, сообщил в своём телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Москву продолжают заливать дожди. За минувшие сутки в столице на метеостанции ВДНХ выпало 14 миллиметров, в Тушино - 17 миллиметров, МГУ и Балчуг - 19 миллиметров, что составляет 1/5 от месячной нормы. В Подмосковье больше всего зафиксировано в Егорьевске - 32 миллиметра и Коломне - 35 миллиметров - это ровно 50% от всего июльского объема небесной влаги", - рассказал Тишковец. По его словам, за текущий июль в Москве выпало 144 миллиметра, что в 1,7 раза больше нормы. Среднемесячная температура на 1,2 градуса отстает от нормы. Дожди к вечеру прекратятся.

https://ria.ru/20230728/pogoda-1886883650.html

москва

егорьевск

московская область (подмосковье)

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общество, москва, егорьевск, евгений тишковец, московская область (подмосковье)