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Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Базума - РИА Новости, 29.07.2023
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01:24 29.07.2023 (обновлено: 01:31 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/oon-1887012221.html
Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Базума
Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Базума - РИА Новости, 29.07.2023
Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Базума
СБ ООН осудил попытку сменить власть в Нигере и призвал к немедленному освобождению президента страны Мохамеда Базума, говорится в заявлении Совбеза для прессы. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T01:24
2023-07-29T01:31
в мире
нигер
совет безопасности оон
оон
переворот в нигере — 2023
мохамед базум
ниамей
африканский союз
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ООН, 29 июл - РИА Новости. СБ ООН осудил попытку сменить власть в Нигере и призвал к немедленному освобождению президента страны Мохамеда Базума, говорится в заявлении Совбеза для прессы."Члены Совета безопасности решительно осудили попытки неконституционной смены законного правительства Республики Нигер 26 июля 2023 года.Члены Совета безопасности призвали к немедленному и безоговорочному освобождению демократически избранного президента Республики Мохамеда Базума и подчеркнули необходимость защиты его, его семьи и членов его правительства", - говорится в тексте заявления.Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
https://ria.ru/20230728/niger-1886999586.html
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в мире, нигер, совет безопасности оон, оон, переворот в нигере — 2023, мохамед базум, ниамей, африканский союз
В мире, Нигер, Совет Безопасности ООН, ООН, Переворот в Нигере — 2023, Мохамед Базум, Ниамей, Африканский союз
Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Базума

Совбез ООН осудил попытку сменить власть в Нигере и призвал освободить президента Базума

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 29 июл - РИА Новости. СБ ООН осудил попытку сменить власть в Нигере и призвал к немедленному освобождению президента страны Мохамеда Базума, говорится в заявлении Совбеза для прессы.
«
"Члены Совета безопасности решительно осудили попытки неконституционной смены законного правительства Республики Нигер 26 июля 2023 года.
Члены Совета безопасности призвали к немедленному и безоговорочному освобождению демократически избранного президента Республики Мохамеда Базума и подчеркнули необходимость защиты его, его семьи и членов его правительства", - говорится в тексте заявления.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
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В миреНигерСовет Безопасности ООНООНПереворот в Нигере — 2023Мохамед БазумНиамейАфриканский союз
 
 
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