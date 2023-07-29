https://ria.ru/20230729/oon-1887012221.html

Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Базума

Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Базума - РИА Новости, 29.07.2023

Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Базума

СБ ООН осудил попытку сменить власть в Нигере и призвал к немедленному освобождению президента страны Мохамеда Базума, говорится в заявлении Совбеза для прессы. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T01:24

2023-07-29T01:24

2023-07-29T01:31

в мире

нигер

совет безопасности оон

оон

переворот в нигере — 2023

мохамед базум

ниамей

африканский союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_6d9d5b80f055c793ea6107f2aa7ea811.jpg

ООН, 29 июл - РИА Новости. СБ ООН осудил попытку сменить власть в Нигере и призвал к немедленному освобождению президента страны Мохамеда Базума, говорится в заявлении Совбеза для прессы."Члены Совета безопасности решительно осудили попытки неконституционной смены законного правительства Республики Нигер 26 июля 2023 года.Члены Совета безопасности призвали к немедленному и безоговорочному освобождению демократически избранного президента Республики Мохамеда Базума и подчеркнули необходимость защиты его, его семьи и членов его правительства", - говорится в тексте заявления.Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

https://ria.ru/20230728/niger-1886999586.html

нигер

ниамей

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигер, совет безопасности оон, оон, переворот в нигере — 2023, мохамед базум, ниамей, африканский союз