https://ria.ru/20230729/obstrel-1887070174.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 29.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в пятницу в 14.40 (совпадает с мск) выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T15:07

2023-07-29T15:07

2023-07-29T15:07

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 14.40 (совпадает с мск) выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.

https://ria.ru/20230729/bronetekhnika-1887017017.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, сцкк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины