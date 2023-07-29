https://ria.ru/20230729/obstrel-1887070174.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 29.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в пятницу в 14.40 (совпадает с мск) выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:07
2023-07-29T15:07
2023-07-29T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
сцкк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886975815_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_42d591003f0947d7e8cbb5aeec5a6d21.jpg
ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 14.40 (совпадает с мск) выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
https://ria.ru/20230729/bronetekhnika-1887017017.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886975815_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bfd29d678a52cb6c68909465f5a3f633.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, сцкк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО