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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 29.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/obstrel-1887070174.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 29.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в пятницу в 14.40 (совпадает с мск) выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:07
2023-07-29T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
сцкк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 14.40 (совпадает с мск) выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
https://ria.ru/20230729/bronetekhnika-1887017017.html
донецк
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в мире, донецк, сцкк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 14.40 (совпадает с мск) выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкСЦККДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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