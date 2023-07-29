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Путин: Россия увеличила квоту для студентов из Гвинеи-Бисау
Путин: Россия увеличила квоту для студентов из Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 29.07.2023
Путин: Россия увеличила квоту для студентов из Гвинеи-Бисау
Россия в ответ на просьбу Гвинеи-Бисау приняла решение увеличить квоту для студентов из этой страны до 75, за последние пять лет квота по стипендии увеличена... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T16:00
2023-07-29T16:00
2023-07-29T16:00
россия
гвинея-бисау
санкт-петербург
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия в ответ на просьбу Гвинеи-Бисау приняла решение увеличить квоту для студентов из этой страны до 75, за последние пять лет квота по стипендии увеличена более, чем в два раза, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Устойчивый характер носит сотрудничество в сфере образования. Еще раз вспомним, что в советских, российских вузах было подготовлено свыше пяти тысяч бисайцев. За последние пять лет выделяемая квота по стипендии увеличена более, чем в два раза. Кстати говоря, в ответ на вашу просьбу, уважаемый господин президент, мы приняли как раз это решение увеличить количество ваших студентов до 75", - сказал он на встрече с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230729/putin-1887067605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гвинея-бисау, санкт-петербург, владимир путин, форум "россия — африка", общество
Россия, Гвинея-Бисау, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", Общество
Путин: Россия увеличила квоту для студентов из Гвинеи-Бисау
Путин: Россия приняла решение увеличить квоту для студентов из Гвинеи-Бисау до 75 человек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия в ответ на просьбу Гвинеи-Бисау приняла решение увеличить квоту для студентов из этой страны до 75, за последние пять лет квота по стипендии увеличена более, чем в два раза, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Устойчивый характер носит сотрудничество в сфере образования. Еще раз вспомним, что в советских, российских вузах было подготовлено свыше пяти тысяч бисайцев. За последние пять лет выделяемая квота по стипендии увеличена более, чем в два раза. Кстати говоря, в ответ на вашу просьбу, уважаемый господин президент, мы приняли как раз это решение увеличить количество ваших студентов до 75", - сказал он на встрече с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
Путин: Россия может обсудить увеличение квоты студентов из Буркина-Фасо