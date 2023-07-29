https://ria.ru/20230729/obrazovanie-1887077584.html

Путин: Россия увеличила квоту для студентов из Гвинеи-Бисау

Путин: Россия увеличила квоту для студентов из Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 29.07.2023

Путин: Россия увеличила квоту для студентов из Гвинеи-Бисау

Россия в ответ на просьбу Гвинеи-Бисау приняла решение увеличить квоту для студентов из этой страны до 75, за последние пять лет квота по стипендии увеличена... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T16:00

2023-07-29T16:00

2023-07-29T16:00

россия

гвинея-бисау

санкт-петербург

владимир путин

форум "россия — африка"

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия в ответ на просьбу Гвинеи-Бисау приняла решение увеличить квоту для студентов из этой страны до 75, за последние пять лет квота по стипендии увеличена более, чем в два раза, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Устойчивый характер носит сотрудничество в сфере образования. Еще раз вспомним, что в советских, российских вузах было подготовлено свыше пяти тысяч бисайцев. За последние пять лет выделяемая квота по стипендии увеличена более, чем в два раза. Кстати говоря, в ответ на вашу просьбу, уважаемый господин президент, мы приняли как раз это решение увеличить количество ваших студентов до 75", - сказал он на встрече с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230729/putin-1887067605.html

россия

гвинея-бисау

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

россия, гвинея-бисау, санкт-петербург, владимир путин, форум "россия — африка", общество