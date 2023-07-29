Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия увеличила квоту для студентов из Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/obrazovanie-1887077584.html
Путин: Россия увеличила квоту для студентов из Гвинеи-Бисау
Путин: Россия увеличила квоту для студентов из Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 29.07.2023
Путин: Россия увеличила квоту для студентов из Гвинеи-Бисау
Россия в ответ на просьбу Гвинеи-Бисау приняла решение увеличить квоту для студентов из этой страны до 75, за последние пять лет квота по стипендии увеличена... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T16:00
2023-07-29T16:00
россия
гвинея-бисау
санкт-петербург
владимир путин
форум "россия — африка"
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887076815_0:198:3289:2048_1920x0_80_0_0_a96304161bcb5a0e960c854a60d15883.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия в ответ на просьбу Гвинеи-Бисау приняла решение увеличить квоту для студентов из этой страны до 75, за последние пять лет квота по стипендии увеличена более, чем в два раза, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Устойчивый характер носит сотрудничество в сфере образования. Еще раз вспомним, что в советских, российских вузах было подготовлено свыше пяти тысяч бисайцев. За последние пять лет выделяемая квота по стипендии увеличена более, чем в два раза. Кстати говоря, в ответ на вашу просьбу, уважаемый господин президент, мы приняли как раз это решение увеличить количество ваших студентов до 75", - сказал он на встрече с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230729/putin-1887067605.html
россия
гвинея-бисау
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887076815_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_83c5115c94b40c1d476163b55d6589a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, гвинея-бисау, санкт-петербург, владимир путин, форум "россия — африка", общество
Россия, Гвинея-Бисау, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", Общество
Путин: Россия увеличила квоту для студентов из Гвинеи-Бисау

Путин: Россия приняла решение увеличить квоту для студентов из Гвинеи-Бисау до 75 человек

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау, председатель Экономического сообщества стран Западной Африки Умару Сисоку Эмбало во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау, председатель Экономического сообщества стран Западной Африки Умару Сисоку Эмбало во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау, председатель Экономического сообщества стран Западной Африки Умару Сисоку Эмбало во время встречи
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия в ответ на просьбу Гвинеи-Бисау приняла решение увеличить квоту для студентов из этой страны до 75, за последние пять лет квота по стипендии увеличена более, чем в два раза, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Устойчивый характер носит сотрудничество в сфере образования. Еще раз вспомним, что в советских, российских вузах было подготовлено свыше пяти тысяч бисайцев. За последние пять лет выделяемая квота по стипендии увеличена более, чем в два раза. Кстати говоря, в ответ на вашу просьбу, уважаемый господин президент, мы приняли как раз это решение увеличить количество ваших студентов до 75", - сказал он на встрече с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраим Траоре во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Путин: Россия может обсудить увеличение квоты студентов из Буркина-Фасо
14:48
 
РоссияГвинея-БисауСанкт-ПетербургВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала