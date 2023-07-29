https://ria.ru/20230729/niger-1887052164.html

ЕС не признает власть генерала Тчиани в Нигере, заявил Боррель

ЕС не признает власть генерала Тчиани в Нигере, заявил Боррель - РИА Новости, 29.07.2023

ЕС не признает власть генерала Тчиани в Нигере, заявил Боррель

Евросоюз никогда не признает власть генерала Тчиани в Нигере и призывает к немедленному освобождению президента Мохамеда Базума, говорится в заявлении главы... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T12:53

2023-07-29T12:53

2023-07-29T12:53

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нигер

ниамей

мохамед базум

жозеп боррель

африканский союз

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БРЮССЕЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Евросоюз никогда не признает власть генерала Тчиани в Нигере и призывает к немедленному освобождению президента Мохамеда Базума, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опубликованного на сайте европейской внешнеполитической службы. "Европейский Союз не признает и не будет признавать власть, возникшую в результате путча в Нигере. Президент Базум был избран демократическим путем, он был и остается единственным легитимным президентом Нигера. Он должен быть освобожден безоговорочно и без промедления", - сказано в тексте. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

https://ria.ru/20230729/niger-1887048204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нигер, ниамей, мохамед базум, жозеп боррель, африканский союз, евросоюз