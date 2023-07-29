ЕС не признает власть генерала Тчиани в Нигере, заявил Боррель
Боррель: ЕС никогда не признает власть генерала Тчиани в Нигере после госпереворота
© Radio Télévision du NigerКомандующий президентской гвардией Нигера генерал Омар Тчиани. Кадр видео
© Radio Télévision du Niger
Командующий президентской гвардией Нигера генерал Омар Тчиани. Кадр видео
БРЮССЕЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Евросоюз никогда не признает власть генерала Тчиани в Нигере и призывает к немедленному освобождению президента Мохамеда Базума, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опубликованного на сайте европейской внешнеполитической службы.
"Европейский Союз не признает и не будет признавать власть, возникшую в результате путча в Нигере. Президент Базум был избран демократическим путем, он был и остается единственным легитимным президентом Нигера. Он должен быть освобожден безоговорочно и без промедления", - сказано в тексте.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.