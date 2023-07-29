Рейтинг@Mail.ru
ЕС не признает власть генерала Тчиани в Нигере, заявил Боррель - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/niger-1887052164.html
ЕС не признает власть генерала Тчиани в Нигере, заявил Боррель
ЕС не признает власть генерала Тчиани в Нигере, заявил Боррель - РИА Новости, 29.07.2023
ЕС не признает власть генерала Тчиани в Нигере, заявил Боррель
Евросоюз никогда не признает власть генерала Тчиани в Нигере и призывает к немедленному освобождению президента Мохамеда Базума, говорится в заявлении главы... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T12:53
2023-07-29T12:53
в мире
нигер
ниамей
мохамед базум
жозеп боррель
африканский союз
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886861622_39:0:3680:2048_1920x0_80_0_0_f131d89204b962f5d1a04f7a8f78f9f2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Евросоюз никогда не признает власть генерала Тчиани в Нигере и призывает к немедленному освобождению президента Мохамеда Базума, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опубликованного на сайте европейской внешнеполитической службы. "Европейский Союз не признает и не будет признавать власть, возникшую в результате путча в Нигере. Президент Базум был избран демократическим путем, он был и остается единственным легитимным президентом Нигера. Он должен быть освобожден безоговорочно и без промедления", - сказано в тексте. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
https://ria.ru/20230729/niger-1887048204.html
нигер
ниамей
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886861622_584:0:3315:2048_1920x0_80_0_0_c4bb7cca5522d5cec38d02f9766e7db1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, ниамей, мохамед базум, жозеп боррель, африканский союз, евросоюз
В мире, Нигер, Ниамей, Мохамед Базум, Жозеп Боррель, Африканский союз, Евросоюз
ЕС не признает власть генерала Тчиани в Нигере, заявил Боррель

Боррель: ЕС никогда не признает власть генерала Тчиани в Нигере после госпереворота

© Radio Télévision du NigerКомандующий президентской гвардией Нигера генерал Омар Тчиани. Кадр видео
Командующий президентской гвардией Нигера генерал Омар Тчиани. Кадр видео
© Radio Télévision du Niger
Командующий президентской гвардией Нигера генерал Омар Тчиани. Кадр видео
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Евросоюз никогда не признает власть генерала Тчиани в Нигере и призывает к немедленному освобождению президента Мохамеда Базума, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опубликованного на сайте европейской внешнеполитической службы.
"Европейский Союз не признает и не будет признавать власть, возникшую в результате путча в Нигере. Президент Базум был избран демократическим путем, он был и остается единственным легитимным президентом Нигера. Он должен быть освобожден безоговорочно и без промедления", - сказано в тексте.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Африканский союз потребовал восстановить конституционную власть в Нигере
12:18
 
В миреНигерНиамейМохамед БазумЖозеп БоррельАфриканский союзЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала