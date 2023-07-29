https://ria.ru/20230729/niger-1887048204.html

Африканский союз потребовал восстановить конституционную власть в Нигере

Африканский союз потребовал восстановить конституционную власть в Нигере - РИА Новости, 29.07.2023

Африканский союз потребовал восстановить конституционную власть в Нигере

Совет мира и безопасности Африканского союза потребовал восстановить конституционную власть в Нигере, следует из коммюнике. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T12:18

2023-07-29T12:18

2023-07-29T14:14

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Совет мира и безопасности Африканского союза потребовал восстановить конституционную власть в Нигере, следует из коммюнике."Совет мира и безопасности Африканского союза требует от военнослужащих немедленного и безоговорочного возвращения в казармы и восстановления конституционной власти в течение максимум 15 дней с момента принятия настоящего коммюнике", — говорится в заявлении.Организация подчеркнула, что осуждает военный переворот в Нигере и требует немедленно освободить президента Мохамеда Базума и других задержанных.Бойцы президентской гвардии ранее заявили о смещении политика с поста главы государства. В среду они захватили его дворец и резиденцию, а также объявили о закрытии границ в стране. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции.Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нигер, африканский союз