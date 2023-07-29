Рейтинг@Mail.ru
Африканский союз потребовал восстановить конституционную власть в Нигере - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 29.07.2023 (обновлено: 14:14 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/niger-1887048204.html
Африканский союз потребовал восстановить конституционную власть в Нигере
Африканский союз потребовал восстановить конституционную власть в Нигере - РИА Новости, 29.07.2023
Африканский союз потребовал восстановить конституционную власть в Нигере
Совет мира и безопасности Африканского союза потребовал восстановить конституционную власть в Нигере, следует из коммюнике. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T12:18
2023-07-29T14:14
в мире
нигер
африканский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886669495_0:299:2048:1451_1920x0_80_0_0_e7690ef34ed59d9c0eb1106bbd723432.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Совет мира и безопасности Африканского союза потребовал восстановить конституционную власть в Нигере, следует из коммюнике.&quot;Совет мира и безопасности Африканского союза требует от военнослужащих немедленного и безоговорочного возвращения в казармы и восстановления конституционной власти в течение максимум 15 дней с момента принятия настоящего коммюнике&quot;, — говорится в заявлении.Организация подчеркнула, что осуждает военный переворот в Нигере и требует немедленно освободить президента Мохамеда Базума и других задержанных.Бойцы президентской гвардии ранее заявили о смещении политика с поста главы государства. В среду они захватили его дворец и резиденцию, а также объявили о закрытии границ в стране. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции.Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
https://ria.ru/20230729/perevorot-1887020243.html
нигер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886669495_53:0:1988:1451_1920x0_80_0_0_ee003c523f9aaa4ad8c49d0a30fea05c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, африканский союз
В мире, Нигер, Африканский союз
Африканский союз потребовал восстановить конституционную власть в Нигере

Африканский союз потребовал восстановить конституционную власть в Нигере в течение 15 дней

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Совет мира и безопасности Африканского союза потребовал восстановить конституционную власть в Нигере, следует из коммюнике.
«

"Совет мира и безопасности Африканского союза требует от военнослужащих немедленного и безоговорочного возвращения в казармы и восстановления конституционной власти в течение максимум 15 дней с момента принятия настоящего коммюнике", — говорится в заявлении.

Организация подчеркнула, что осуждает военный переворот в Нигере и требует немедленно освободить президента Мохамеда Базума и других задержанных.
Бойцы президентской гвардии ранее заявили о смещении политика с поста главы государства. В среду они захватили его дворец и резиденцию, а также объявили о закрытии границ в стране. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции.
Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Советник главы Нигера заявил об отсутствии в стране поддержки переворота
05:22
 
В миреНигерАфриканский союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала