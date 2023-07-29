Африканский союз потребовал восстановить конституционную власть в Нигере
Африканский союз потребовал восстановить конституционную власть в Нигере в течение 15 дней
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Совет мира и безопасности Африканского союза потребовал восстановить конституционную власть в Нигере, следует из коммюнике.
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"Совет мира и безопасности Африканского союза требует от военнослужащих немедленного и безоговорочного возвращения в казармы и восстановления конституционной власти в течение максимум 15 дней с момента принятия настоящего коммюнике", — говорится в заявлении.
Организация подчеркнула, что осуждает военный переворот в Нигере и требует немедленно освободить президента Мохамеда Базума и других задержанных.
Бойцы президентской гвардии ранее заявили о смещении политика с поста главы государства. В среду они захватили его дворец и резиденцию, а также объявили о закрытии границ в стране. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции.
Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.